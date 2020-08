Actriz trans colombiana denuncia acoso en un supermercado de España

La Policía española llegó hasta el sitio del incidente y comprobó que Jiménez no ocultaba ningún artículo hurtado. Uno de sus apoyos fue un video de seguridad del negocio.



La actriz y directora de cine, nacida en el Valle del Cauca, ha enfrentado la discriminación y la transfobia, bajo el sueño de tener el respeto por su actividad profesional en cine y televisión.

En la noche del pasado jueves 13 de agosto la colombiana Juana Jiménez entró en una reconocienda tienda en Madrid, capital de España. De acuerdo con su testimonio, ella iba a buscar un producto de perfumería y le pidió el dato al vigilante. Se dirigió al área de venta pero no encontró el artículo, dice.

En el recorrido sintió que el vigilante estaba cerca y terminó persiguiéndola por los pasillos del supermercado.

Según el relato de Jiménez, decidió retirarse del local. Fue, entonces, que el vigilante

le dijo que si no había comprado nada. Según la denuncia, ella le respondió que no y él la acusó de robo, la ultrajó y encerró en una pequeña bodega. La situación fue vista por otros clientes y empleados del establecimiento comercial.



Desde el negocio llamaron a la Policía, cuyos uniformados llegaron y constataron que la mujer trans no tenía nada en su poder. Luego revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad pero tampoco se aprecia delito.

"En los videos no se ve más que el acoso del vigilante", dice la denunciante.Jiménez, quien fue llevada por la Policía ante el médico legista.



La actriz asegura que se afectada porque recién le practicaron una operación en uno de sus senos. Entonces, decidió acudir a una denuncia.( Le Puede interesar: https://www.eltiempo.com/colombia/cali/masacre-en-cali-victima-del-atentado-de-cali-iba-a-regalarle-unos-patines-a-su-hija-colombia-529252 )

"No solamente en nuestra Colombia ocurren casos atroces como el de Luis Álvarez en Sincelejo, en el mundo a diario muchas personas de la comunidad Lgtbi son víctimas de actos violentos, por la intolerancia, por la falta de respeto a nuestras diferencias y sobre todo por falta de igualdad", dice Jiménez, quien es actriz y directora de cine.

Anotó que "esperamos que un país como España, donde se supone la homofobia no existe y la comunidad Lgtbi se siente más libre, no se sigan presentando estos actos, ni allá ni en ningún lugar del mundo".



La artista tiene en su historial participación en el cine de Italia, a donde llegó años atrás para adelantar su carrera actoral, en producciones de cine y televisión en las que ha estado al lado de actores como Robert de Niro y Mónica Belucci.