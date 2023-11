Polémica: actriz de video porno en MIOCable reveló otros monumentos de Cali donde grabó

Natalia Delgado, la creadora de contenidos para adultos que ha sido noticia por la grabación polémica en una cabina del MIOCable que le generó hasta multa de la Policía, contó que también ha hecho videos en monumentos de Cali, como Cristo Rey.

Así lo dijo en el podcast del canal de YouTube Crispaquel. La actriz, de 24 años, manifestó que lo hizo "impulsada por su amor al trabajo”.



La joven dijo que está soltera y empezó como modelo webcam. Confesó en el podcast que al entrar en la industria de contenidos para adultos empezó un cambio, incluyendo el físico, pues era de cabello oscuro.

Así mismo, contó que se han hecho videos, además hacerlo en el MIOCable y Cristo Rey, también en el monumento al Gato de Tejada, en el oeste caleño.



El Gato de Tejada, en el oeste de Cali. Foto: Juan Pablo Rueda / ET

Todo fue por amor a mi trabajo. Yo creo que la gente me va a odiar de lo que ya me odia. La idea principal de cómo lanzarme al estrellato fue el exhibicionismo FACEBOOK

“Todo fue por amor a mi trabajo. Yo creo que la gente me va a odiar de lo que ya me odia. La idea principal de cómo lanzarme al estrellato fue el exhibicionismo y a mí me gusta el exhibicionismo, y gracias a Dios no sufro de pena”, dijo la actriz.



Contó que en Cristo Rey hizo uno de sus primeros videos de su carrera.



"Eso fue a las 2:00 p. m. y de hecho había bastante gente. Mucha gente se dio cuenta y sentimos la presión", dijo en el podcast.



En el Gato de Tejada estuvo a eso de las 11 a. m. en otra ocasión.

Monumento de Cristo Rey de Cali. Foto: Tomada de Twitter

El fin de semana, la actriz manifestó a Telepacífico Noticias sobre la controversia por la grabación pornográfica en el MIOCable: "Realmente es mi trabajo no me arrepiento en lo absoluto. No es la primera vez que va a pasar. Creo que no soy la única persona que lo hace".



Y añadió: "El contenido de adultos no va a dejar de existir. Fue algo que sucedió y se encargaron de hacerlo viral. No dañé el lugar, no le hice daño a nadie, pero si tengo que asumir mi responsabilidad lo voy a hacer".



La grabación de una pareja que sube a la cabina del sistema masivo se realizó el pasado 28 de septiembre. Se hizo viral con más de 200.000 visitas en redes sociales, generando toda clase de reacciones.



El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general José Daniel Gualdrón, dijo que la creadora del contenido para adultos, que aparece en el video, recibió un comparendo al violar el Código de Policía.



El oficial señaló que recibió una multa tipo 3. Agregó que el video es una prueba de una acción "que iba en contra de los comportamientos de la ciudad que son el orden y el respeto a los ciudadanos".



La multa tipo tres implica el pago de 8 salarios mínimos diarios legales vigentes.



Gualdrón dijo que el artículo 217 de la Ley 1801 señala que los medios probatorios, como videos de cámaras y redes sociales, pueden ser utilizados por las autoridades para aplicar sanciones.



El alcalde Jorge Iván Ospina había sostuvo que el MIOCable, así como otros espacios públicos no pueden utilizarse para actos obscenos que causan irrespeto a la comunidad. Además recordó que esta es una violación de las normas del Código de Policía.

Comunicado oficial de Metro Cali sobre video con contenido explicito en el MIO Cable.



"A las personas que tienen sexo en el MIO y en el MIOCable les digo que están mal de la cabeza. Están cometiendo una infracción, según el Código de Policía. Tienen que ir al psiquiatra, al psicólogo porque están siendo irresponsables", expresó el mandatario de los caleños.



En un comunicado, el presidente de Metrocali, Óscar Javier Ortiz, dijo: "Metrocali expresa su más enérgico rechazo frente a la reciente grabación y difusión de contenido inapropiado, que tuvo lugar en una de las cabinas del MIOCable que hace parte de la infraestructura de nuestro sistema de transporte público, que está destinado única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte a nuestros usuarios y que debe ser objeto de buen uso por parte de la comunidad".



Anotó: "Consideramos que este tipo de comportamientos en el espacio público son totalmente inaceptables y van en contra de los valores de respeto, sana convivencia y responsabilidad que promovemos en nuestra ciudad".



El funcionario también indicó: "Desde el ente gestor no podemos responsabilizarnos por el comportamiento individual que cada persona debe mantener dentro del sistema. Sin embargo en nuestro compromiso por brindar cada día mejores condiciones a nuestros usuarios, tomaremos las medidas a que haya lugar frente a los protagonistas de estos hechos, con el fin de prevenir situaciones similares en el futuro y garantizar un ambiente seguro y agradable para todos los usuarios".



CALI