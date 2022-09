‘The Winter Hunger’ es una historia que se desarrolla por la mutación de un virus de la rabia trasmitido a los seres humanos, inicialmente en el norte de Sumatra.



Quienes están infectados atacan a quienes se encuentran en su camino, con tan sólo un mordisco. Sin electricidad, sin comunicaciones, ejército ni Gobierno, cinco sobrevivientes huyen en medio del invierno.



Jeison Ossa, nacido en el municipio de Yotoco, Valle, interpreta a ‘Equis’ en la producción española, un hombre con síndrome de Asperger, que se une a otros cuatro sobrevivientes en busca de un refugio seguro para protegerse del inminente invierno y del ataque de los infectados.

Actor vallecaucano Jeison Ossa, en galardonada producción española. Foto: Archivo particular

‘The Winter Hunger’ es una de las tantas participaciones de Ossa, puesto que ya dentro de su trayectoria se cuentan obras de teatro, videoclips, cortometrajes, y producciones tanto para cine como para televisión, como: Impulsos, Family Matters y La Verdad.



El actor vallecaucano inició su carrera profesional cuando apenas tenía 15 años en la compañía de teatro La Odisea dirigida por el dramaturgo caleño Roberto Andrés Lozano.



Posteriormente ingresó en la escuela Estudio de Actores en Cali del reconocido actor John Mario Rivera, donde realizó varios trabajos audiovisuales y teatro a nivel local.



En el 2011 fijó su residencia en España, país en el que tuvo la oportunidad de integrarse en el círculo audiovisual de su provincia, donde participó en varios cortometrajes y proyectos formativos.



‘The Winter Hunger’, largometraje de la que hace parte Ossa, se estrenó en Colombia el año pasado dentro del Bogotá Horror Film Festival y también en el SANFICI de Bucaramanga. Ya acumula 42 premios a nivel internacional, 54 nominaciones y 20 premios y además se encuentra disponible en plataformas digitales de Corea.



Se prepara para finalizar su trayectoria por el paso de festivales con el lanzamiento de suestreno oficial en Santander, España el próximo 1 de octubre.



La película después de su pre-estreno en la ciudad de Cantabria, España el 17 de julio de 2021, ha tenido un gran recorrido en el circuito de festivales a nivel nacional e internacional, proyectándose en el Horror Film Festival de Atlanta, en Estados Unidos, donde se llevó el premio al mejor largometraje extranjero.



Además, ha hecho recorrido por el prestigioso Drácula Film Festival, en Rumania, el Boca do Inferno en Brasil; y en otros festivales de Italia, Chile, Macedonia, Eslovaquia, Reino Unido, y ahora Colombia.



Por esta película, Ossa recibió un premio como actor de reparto en los ‘Tietê International Film Awards’ de Sao Paulo, Brasil, certamen calificador IMDB.



Jeison Ossa se ha incorporado recientemente como miembro de la Academia de Cine colombiano.



CALI