El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Soler Parra, y los dos jóvenes que lo agredieron durante la minga indígena, el pasado viernes, protagonizaron un acto de reconciliación.



“Nos reunimos hoy, para que ellos hablen, se expresen y poder escucharnos”, dijo

Soler Parra, quien es coronel retirado del Ejército.

(Puede leer: En Cali ampliarán la actividad nocturna hasta las 5 de la mañana)



Soler aseguró que los dos jóvenes que lo agredieron durante la caminata de la minga "se van a comprometer y adelantarán un trabajo de resarcimiento con la Alcaldía y estas comunidades, con un mensaje de respeto y tolerancia para toda la comunidad".



El acto de reconciliación estuvo acompañado por los secretarios de Cultura Ciudadana y Paz, Danis Rentería, y de Desarrollo y Participación Ciudadana, James Agudelo; el padre Dagoberto Cárdenas, de la Arquidiócesis de Cali; Lina Cárdenas, exintegrante de la Unión de Resistencias de Cali; y representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).



Con respecto al incidente, el secretario Soler aclaró que las autoridades indígenas fueron las que le pidieron que caminara en la jornada. “No fue mi decisión estar allí, pero lo hice como cuando los jóvenes de la Unidad de Resistencias han solicitado mi presencia en mesas de trabajo. Es parte de mis funciones como garante de la seguridad", manifestó.



(Le puede interesar: Ataque armado dejó un policía muerto y a otro herido en el oriente de Cali)



Soler reitero que la minga indígena no estuvo involucrada en la agresión destacando el comportamiento cívico de todas y todos los manifestantes ese día. “Ellos me protegieron y la confusión la generó una joven que portaba una pañoleta del Cric, aunque no hace parte del Consejo ni de sus territorios. Eso ya lo hemos aclarado. El roce ocurre justamente cuando los indígenas trataron de protegerme y mantuvieron el control”.



El Secretario de Seguridad y Justicia reveló que los dos jóvenes estarían siendo amenazados y reiteró que su función como autoridad es proteger la vida de todos los ciudadanos. "El trámite interno de este tipo de cosas es lo que vinimos a dialogar. Estamos dispuestos a aceptar las excusas que ellos presenten, no hay rabias ni odios", aseveró.



(Le recomendamos: Una persona murió en triple accidente de tránsito en centro del Valle)



Agregó que "negociar no es decir sí todas las veces, hay que aprender a tramitar cada situación. Como institución debemos actuar desde la autoridad teniendo en cuenta varios de los factores en este caso”.



Por su parte, Lina Cárdenas, exintegrante de la URC, explicó que, aunque ella no es la joven que aparece en los videos, acudió al acto y asumió la responsabilidad total “porque fui la persona que llamó a los muchachos que estuvieron ese día. Lo hice porque el secretario Soler estaba usando una gorra de Derechos Humanos, algo que no entendimos porque no hemos tenido cercanía con él”.



Cárdenas ofreció disculpas a todas las partes, incluyendo a la ONU y la ciudadanía caleña, y dijo que no puede justificar ningún tipo de agresión. “Considero que soy la principal responsable por haber citado a mis compañeros y sé que, como promotora de la defensa de los Derechos Humanos, esto es un error”.

Firmarán un acta de reconciliación

Sin embargo, los responsables de la agresión pueden tener consecuencias legales ya que se deber esperar lo que determine la Fiscalía y aunque la recompensa por información fue retirada. “Era mi obligación hacer la correspondiente denuncia por ataque a funcionario, delito por el que una persona puede ser condenada entre 4 y 6 años de cárcel. No puede hacer carrera en Cali que se presenten estas agresiones. La protesta pacífica es un derecho de todos y todas, pero los ataques son otra cosa”, puntualizó.



(Siga leyendo: El macroproyecto jarillón del río Cauca estaría listo en el 2022)



Las dos partes firmarán un acta y será enviada a la Fiscalía “aplicando la resolución alternativa de conflicto y la mediación. Mi decisión como directo afectado es perdonarlos, entonces la acción penal puede extinguirse”, señaló Soler.



El secretario de Cultura Ciudadana y Paz, Danis Rentería, resaltó que “una vez más en nuestra ciudad se demuestra que, por encima de toda dificultad, hay prioridad para el diálogo, para la reconciliación, como base de nuestro gobierno local”.



Renteria agradeció a ambas partes por participar en este acto y afirmó que su dependencia mantendrá el acompañamiento en futuras marchas con mediadores, siempre haciendo un llamado al diálogo para resolver cualquier problema que se pueda presentar.



(Lea también: Mujer fue agredida en el estadio Pascual Guerrero en Cali)



El sacerdote Dagoberto Cárdenas, encargado de asuntos sociales en la Arquidiócesis de Cali, dijo que "como Iglesia siempre estaremos dispuestos a acompañar eventos en los que se muestre la reconciliación, para que haya caminos de perdón y de reconocimiento. Todos tenemos fragilidades, nos airamos, pero también todos tenemos la oportunidad de mirarnos a la cara, reconocer errores y pedir perdón. Asimismo, todos podemos perdonar para seguir adelante”.

Más noticias de Colombia

Video: la polémica respuesta de William Dau a su criticado viaje a Egipto

Nueva masacre en Colombia: asesinaron a 4 integrantes de una misma familia

En La Guajira construyen tres pilas públicas de agua para 22 mil wayús