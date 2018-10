Activarán el Código Rosado para frenar violencia contra la mujer

“Mírate al espejo. ¿Quién te va querer así? Y me miraba y lo ratificaba, había subido 20 kilos. Tú no sirves, no hables, déjame hacer los negocios a mí, no me interrumpas que yo soy el gerente. Fueron tres años de padecer ese maltrato por parte de mi compañero sentimental y socio de negocios. A veces, deseaba que él me violentara físicamente, necesitaba un puño, tal vez, eso me daría más verraquera para salir de esto. Pensaba: Si me pega, reacciono rápido. El problema de la violencia sicológica es que es dosificada y te hunde, poco a poco”, contó la ingeniera de sistemas Juliana Loaiza en la jornada de participación ciudadana de la Asamblea donde se dio primer debate al proyecto que construye el Plan de Prevención y Erradicación de todo tipo de Violencia contra la Mujer en el Valle.

“En el 2014 fui a un CAI, después a una comisaría de familia porque no sabía a dónde acudir, pero no era para denunciar, sino para averiguar cuál era el camino que debía seguir. La respuesta de un funcionario fue: Si viene con golpes es más creíble y con sangre, funcionaría mejor”, comentó la ingeniera de sistemas de 38 años y quien lidera la Fundación Mujer Eva donde se busca el empoderamiento económico de las mujeres.



Este primer aval al proyecto de Ordenanza radicado por los diputados Mariluz Zulúaga y Ramiro Rivera coincide con la apertura el 25 de noviembre del Centro Integral de Atención a la Mujer Violentada que funcionará en el Hospital Universitario del Valle, iniciativa de la gobernación del Valle. Ahí estará la Fiscalía y Medicina Legal.



“De esa manera la mujer no tendrá que ir de una lado a otro para poner el denuncio y que la atiendan, en el HUV se le prestará toda la atención, va a ser mejor tratada; vamos a tener sicólogos, trabajadoras sociales. Este Centro será muy importante para obtener unos mejores resultados”, dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro.



En lo corrido del año se han registrado 26 feminicidios en el Valle y 1.322 casos de violencia interpersonal hacia la mujer. En el país se reportaron 63.000 denuncias. E Valle, según Medicina Legal, es el primero después de Antioquia y Bogotá.



“Hoy, las comisarías de familia no están abiertas los fines de semana, se plantea que empiecen a hacerlo los fines de semana donde, según las estadísticas, hay mayor número de feminicidios. Ya la Gobernadora dijo que estarán abiertas los días críticos como el de la Madre, del Padre, Amor y Amistad”, señaló la diputada Zuluaga sobre el Proyecto de Ordenanza que contempla además, declarar la alerta rosada o Código Rosado, significa que se activarán todas las instituciones para acompañar a esa mujer víctima.



Crea los gestores de la prevención de violencia contra la mujer, serán sicólogos, expertos en salud o trabajadores sociales.



“Hay que replantear la ruta de atención porque hoy hay fallas y oficializa la mesa departamental para la prevención de la violencia, ya existe, pero le estamos incorporando otros actores como el ICBF, Medicina Legal, Fiscalía, colectivos de mujeres y la academia”, explicó Zulúaga.



El Observatorio de Género, modelo que Antioquia también quiere, será la herramienta oficial que manejará las estadísticas para el departamento.



“Le estamos dando fortaleza a los protocolos de atención, sobretodo, encaminados a que haya empoderamiento hacia la mujer, mientras la mujer siga dependiendo económicamente del hombre, creo, que la violencia seguirá. Vamos a fortalecer el Observatorio de Género, no solo para los estudios, sino para tomar acciones inmediatas en la solución y la humanización de los funcionarios dentro de las mismas instituciones, para que no revictimicen a la mujer”, dijo el diputado Rivera.​