Cuando Natalia abordó el bus del MIO E21, un hombre, de unos 70 años, se subió después y se sentó a su lado. Recorrían la calle Quinta y faltaban pocas cuadras para llegar a la estación del masivo en el barrio Tequendama.



Fue en ese momento, cuando el bus que se dirigía del norte al sur de Cali y la viajera lanzó un grito, pidiendo ayuda.

La pasajera repetía que nunca la había pasado un hecho así.



"Hoy viví un episodio horrible en el MIO y jamás pensé que me iba a pasar. Un viejo asqueroso me tocó de la forma más horrible que puedan imaginar. Reaccioné, le di un golpe e hice el mayor escándalo de mi vida, afortunadamente me topé con la solidaridad de la gente", escribió la joven, en su cuenta de Twítter.



"Me tocó no una, sino varias veces. Por eso grité", dijo la mujer a los demás testigos y a la Policía.

El bus se desplazaba sin muchos usuarios, reiteró la víctima de este acoso sexual.



De inmediato, el bus se detuvo y buscaron a uniformados de la Policía, mientras la mujer seguía señalando a su presunto agresor, tratando de calmarse.



El adulto mayor pedía a los demás pasajeros que no le fueran a pegar o a lastimar.



La Policía informó que esta persona no tiene reportes de otros presuntos acosos, quizás porque no hubo denuncia previamente.



Natalia fue la Fiscalía a interponer la denuncia, mientras el hombre fue conducido a la estación de Policía del barrio El Lido, también en el sur caleño.



No obstante, el hombre fue dejado libre por su edad y por no tener antecedentes.



Hay quienes señalan que entre Pampalinda y Tequendama, un hombre con las mismas características físicas también estaría cometiendo acosos a las pasajeras.



El pasado 14 de marzo, una adolescente, de 16 años, se movilizaba en la ruta E21. Cuando llegaba a la terminal de Menga, un hombre la acorraló contra la puerta del masivo.



La niña empezó a gritar y un pasajero le preguntaba qué le estaba haciendo y si se encontraba bien.



Luego, los demás usuarios del MIO retuvieron al hombre y lo iban a linchar hasta que llegaron las autoridades.



El hombre clamaba a la gente que no le hicieran nada.



