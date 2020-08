¿Los colegios de Cali cuándo volverán a clases presenciales?

El sector educativo en Cali le apuesta a la alternancia, luego del anuncio del presidente Iván Duque de ponerle fin a la cuarentena, a partir de septiembre en todo el país.

Como lo explicó el secretario de Educación de la capital vallecaucana, William Rodríguez, la alternancia es articular la presencialidad con el trabajo en casa, con el propósito de fortalecerlo.



“En este sentido iniciamos con los colegios privados, tras haber tenido una reunión con delegados de la Secretaría de Salud Pública y de las asociaciones de los colegios privados de la ciudad”, dijo el funcionario.



Explicó que se acordó que todo septiembre va a ser para la articulación e implementación de los protocolos, en términos de infraestructura y las adecuaciones de orden curricular y pedagógico.

Se acordó que todo septiembre va a ser para la articulación e implementación de los protocolos, en términos de infraestructura y las adecuaciones de orden curricular y pedagógico FACEBOOK

TWITTER

En asociaciones de colegios como la de los Colegios Privados del Valle (Asocopri) habían manifestado en agosto que si no había garantías de que los estudiantes no tuvieran riesgos con la alternancia de las clases no aprobaban su asistencia presencial en las aulas.



(Lea también: Vea todos los detalles de cómo será la reapertura económica de Cali)



No obstante, según Rodríguez, se acordó que el 28 de septiembre se iniciará la alternancia, teniendo en cuenta porcentajes de cantidad de estudiantes y las condiciones de infraestructura o espaciales. El 5 de octubre arrancará la semana de desarrollo institucional, que está por ley.



Sobre si la alternancia es igual para todos los grados en los colegios, el secretario Rodríguez señaló: “Quiero que quede claro que no es una decisión definitiva y es que en el nivel preescolar trabajaríamos entre un 15 % y 20 % de presencialidad”.

¡Horario en mano y a organizar de nuevo el morral! 🎒📚



El 28 de septiembre los estudiantes de los colegios privados 👩🏽‍🦱👩🏻 volverán a las aulas bajo el modelo de alternancia 📘🖍️. Mira el video 👀📹.#CaliUnidaPorLaVida 💙❤️💚 pic.twitter.com/PfJMYJfVjT — Secretaría de Educación (@SEMCALI) August 26, 2020

Para primaria, secundaria y media estaríamos hablando de un promedio de 20 % y 25 % de presencialidad y para educación para el trabajo y el desarrollo humano estaríamos hablando de máximo un 35 %; para el caso de la educación superior, nosotros como Secretaria de Educación no tenemos injerencia frente a ellos, toda vez que ellos se rigen por el Ministerio de Educación Nacional.



Rodríguez explicó, además, para el caso del sector oficial se tienen otras variables.



"Vamos a implementar la misma ruta de consultas y análisis con consejos directivos, padres de familia, la junta educativa municipal, las organizaciones gremiales de base, para hacer un análisis correspondiente y tomar decisiones que más le convengan al sistema educativo, pero sobre todo a la garantía de la vida", expresó.



(Lea también: Tutela abre debate por la educación virtual en Cali)



Con respecto a la autonomía de los colegios privados y del retorno dijo que "los estándares que publicó el Ministerio de Educación en junio plantean que para que un niño asista al colegio necesita el consentimiento expreso del padre de familia, si el padre de familia no está de acuerdo con enviar a su hijo, la institución educativa tiene que garantizarle los procesos de educación en casa".

Para que un niño asista necesita el consentimiento del padre de familia, si no está de acuerdo con enviar a su hijo, la institución educativa tiene que garantizarle los procesos en casa FACEBOOK

TWITTER

Rodríguez añadió: "Hago claridad, por ningún motivo retiren a sus niños, niñas y jóvenes del sistema educativo, tenemos que garantizar que se mantengan en el sistema, recordemos que un desertor del sistema educativo es casi que garantizado que termina en la informalidad o en la delincuencia. Por eso, hacemos un llamado a que asumamos con responsabilidad y compromiso que estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible.".



El secretario se refirió, a su vez, al programa 'Cali educa en casa'. "Están asistiendo, desde luego con todas las dificultades, pero con todo el compromiso por parte de docentes, padres de familia y estudiantes. Con el convenio que logramos con las Empresas Municipales de Cali (Emcali) para entregar 50.000 tarjetas SIM y con una estrategia que vamos a iniciar de consecución de dispositivos para conectividad, nosotros vamos a garantizar que la mayoría de nuestros estudiantes puedan acceder a sus clases virtuales".

La @ERTVALLE1 ha beneficiado con conectividad a cerca de 2.770 instituciones educativas en #Cartago #Buenaventura #Tuluá y #Palmira. Durante el primer semestre del año, además, prestaron servicios a 16.795 hogares y 4.860 servicios corporativos. 👉🏼 https://t.co/gQPY3kNFXw pic.twitter.com/4JWgFG9s9U — Gobernación Valle del Cauca (@GobValle) August 26, 2020

Según la Secretaría de Educación de Cali, la articulación de lo digital con lo analógico: radio, televisión y medios impresos, ha permitido mantener la conexión y procesos de aprendizaje con los estudiantes. Hay franjas educativas, por medio de RTVC y emisoras locales en un proceso con la Universidad del Valle, la Fundación Carvajal, Gases de Occidente, entre otras entidades.



Sin embargo, siguen dudas entre rectores y docentes de colegios públicos y privados. Es así que en la institución educativa Santa Librada, que es oficial, persisten las inquietudes. La rectora del plantel, Mónica Patricia Gutiérrez, considera que un programa de radio o de televisión no permite la interacción con los estudiantes para que puedan resolver sus dudas y contar con un aprendizaje mucho más amplio.



El colegio interpuso una acción de tutela a la Secretaría de Educación de Cali, a las dificultades de unos 1.200 estudiantes, de los 2.400 de la institución para que pudieran acceder a dispositivos con Internet. Pero además, planteó los obstáculos en los programas de radio y televisión.



(Lea también: Revise cuándo le toca 'pico y cédula', y pico y placa al 31 de agosto)



Según la rectora Gutiérrez, es una de las principales barreras en educación básica primaria, secundaria y media no solo en el Santa Librada, sino en otros colegios, por la pandemia del coronavirus.



Agregó que la calidad educativa se ha estado viendo afectada, en especial, para estos alumnos, cuyas familias no tienen recursos para pagar Internet, o no tienen un computador o un celular, pues en muchos casos, el teléfono es del papá o de la mamá que lo usa y ya en la noche, los menores pueden hacerlo.



Es por ello que después de que un juez falló como improcedente una tutela interpuesta por la rectora con la comunidad educativa del Santa Librada, la sentencia fue impugnada.

​

CALI