Cali es la segunda ciudad del país con menor porcentaje en circulación de vehículos del sistema de transporte masivo público, en el último año.

De hecho está por debajo de Manizales, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena.



Pero, la capital vallecaucana está, además, por debajo del indicador nacional.



El panorama se complementa con la reducción de pasajeros movilizados en los buses del MIO en un 26,6 por ciento.



También hubo bajonazo en el servicio de transporte público tradicional. Fue de un 2,7 por ciento.



Estos datos son parte del balance hasta el 2021 de la segunda parte del informe anual de calidad de vida ‘Cali Cómo Vamos’, documento en el cual se indica que también de los 2.591 kilómetros de malla vial de la capital vallecaucana, 25 por ciento estaba en buen estado; 54, en regular, y 20 por ciento, en mal estado.

Gráfico de 'Cali 'Como Vamos'. Foto: Infografía de EL TIEMPO

El coordinador de ‘Cali Cómo Vamos’, Marvin Mendoza, mencionó, además, 16,1 kilómetros sin pavimentar.



Así mismo, aumentó el número de accidentes de tránsito en la ciudad en un 17,2 por ciento hasta el año pasado. En esos siniestros fallecieron 263 personas. no obstante, la tasa de lesionados en estos accidentes pasó de 48,1 por ciento a 39,3 por ciento, en ese 2021.



Sobre la movilidad en el MIO, de acuerdo con Metrocali, en este momento, el MIO no llega a los 550.000 o los 600.000 usuarios diarios para que pueda alcanzar su punto de equilibrio. En 2019 llegó a transportar a 450.000 diarios, luego a 438.000, pero pandemia y paro dieron su estocada. No se superan los 250.000 diarios, siendo todo un desafío.



Así mismo, como lo informó el presidente de Metrocali a EL TIEMPO, Óscar Javier Ortiz, en entrevista del pasado 27 de junio, el sistema tiene 931 buses contractuales, de los cuales, 853 tienen certificados de operación.

Gráfico de 'Cali 'Como Vamos'. Foto: Infografía de EL TIEMPO

De este número, se programan 656 buses, pero ruedan 545, por parte de los cuatro concesionarios.



Además, de acuerdo con el presidente de la entidad, se presentará a la Nación la propuesta de que Metrocali sea operador público con el mantenimiento y generando la flota a los concesionarios.



Sobre la malla vial de la ciudad, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y el secretario de Infraestructura del distrito, Néstor Martínez, aseguraron que avanza la rehabilitación de vías con 86.431 millones de pesos en 73 barrios caleños.



