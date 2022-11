El vallecaucano Julián Andrés Aladino Valencia fue una de las víctimas de la tragedia de la avioneta que se estrelló contra una casa en Medellín, este 21 de noviembre. Su copiloto era el también vallecaucano Sergio Guevara.



Julián Andrés Aladino siempre soñó estar en el aire, conocer y viajar por todo el país y con ídolos como James Rodríguez, Kevin Roldán y Juan Fernando Quintero. Y fue un sueño que lo cumplió.



Cada día que pasaba en su día como piloto agradecía a Dios, a su Padre celestial, como este palmirano se refería.



Egresado del colegio comercial Mixto Incanof, Julián Andrés siempre mostró el deseo por ser piloto.

"Laboralmente me he permitido alcanzar las metas propuestas por la empresa, manteniendo un nivel alto de seguridad operacional y siempre disfrutando lo que hago; gracias a mi gran vocación por la aviación, el compromiso de servicio, la habilidad para la toma correcta de decisiones, trabajo en equipo, incluso, bajo altas tensiones y cargas de trabajo", así se describía el piloto egresado de la Escuela Nacional de Policía General Santander.



Allí cursó estudios de 2007 al 2012.



Se vinculó en la empresa Aeroejecutivos de Antioquia, como piloto instructor, en febrero de 2020.



Un año después, ya era piloto comercial.



"Agradezco a Dios y el universo todo lo bonito que me ha regalado . Consciente de que cada día es una nueva oportunidad para vivir", escribió en su cuenta de Facebook.



Recorrió mucho más de medio país y transportó a figuras, como James Rodríguez, en julio de 2017, consiguiendo autógrafo del jugador de la Selección para una de sus familiares, en una hoja de cuaderno cuadriculado.



En aviones Cessna 402 series y PA 31 Navajo llegaba a Antioquia, Cartagena, Cesar y otras ciudades, sin cansarse de tomarles fotos a los aviones.



El 31 de diciembre de 2020 escribió: "La última página de esta historia que nos dejó huella a todos. Hoy te doy gracias Dios por todo lo bueno , tu fuiste fiel y estuviste conmigo en cada momento de dificultad , gracias por lo que me enseñaste Dios ; dejó atrás todo lo malo y principalmente gracias Dios por nunca abandonarme . Último vuelo del año".



El copiloto Sergio Guevara era oriundo de Tuluá, municipio del centro del Valle del Cauca.



