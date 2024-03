Accidente en Valle: conductor de un carro perdió control de frenos y se salió de la vía

U n nuevo accidente se registró este lunes festivo 25 de marzo. Ocurrió en la doble calzada Andalucía - Bugalagrande, donde el conductor de una camioneta perdió el control del vehículo.

Se salió de la carretera, en el norte del Valle del Cauca. El carro quedó a un costado del retorno hacia el corregimiento La Paila, del municipio de Zarzal, también en el norte del departamento. Pese al susto que vivió el motorista, este salió ileso.

Compartir El carro chocó contra un árbol en la recta Cali Palmira. Foto:Archivo particular

El domingo 24 de marzo, un Kia Picanto de color blanco, al parecer iba con exceso de velocidad. Habría arrollado a un ciclista y luego se estrelló contra un árbol. Una persona murió y cuatro más quedaron gravemente heridas, entre ellas, el ciclista. Las autoridades investigan el caso.

Para prevenir estos accidentes, según el secretario de Movilidad del departamento, Diego Alejandro Murillo: “Tenemos 60 agentes de tránsito haciendo presencia en 20 de los 42 municipios donde tenemos jurisdicción y adicionalmente vamos a apoyar con controles en municipios como Buga, Dagua, Calima-El Darién y en los Pueblos Mágicos que son turísticos, como Roldanillo y Sevilla, porque sabemos el alto flujo de personas que visitan estos sitios durante esta Semana Mayor”.

Operativos de control en el peaje del municipio de El Cerrito, en el centro del Valle. Foto:Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO Compartir

De acuerdo con el secretario de Movilidad del departamento, “la campaña 'Corredores seguros' articulada con 'Salvemos vidas en la vía,' ha sido un éxito. Se han movilizado aproximadamente 130.000 vehículos por el departamento en este fin de semana de Domingo de Ramos sin hechos que lamentar".

Precisó: “Un hecho fortuito en la vía Buga - Guacarí, en el sector de La Nubia, con la caída de una valla por fuertes vientos, lo que nos presentó alteración en la vía por aproximadamente una hora, pero ya se superó totalmente”.

Desde el viernes 22 de marzo hasta este lunes 25 se reportaron 293 comparendos en el Valle por falta de revisión tecnomecánica, no portar licencia de conducción, no tener al día el seguro obligatorio Soat y no abrocharse el cinturón, entre otras razones.

Accidente vial en la recta Cali Palmira. Un carro chocó contra un árbol, el 24 de marzo. Foto:Archivo particular Compartir

Es una labor que se suma a los 'Corredores seguros', estrategia presentada por la gobernadora Dilian Francisca Toro que funciona con más de 2.400 hombres de la fuerza pública para custodiar las vías en 17 puestos fijos y móviles de control.

Operativos de movilidad en Cali

En cuanto a Cali se esperan más de 38.000 visitantes. En el Valle, alrededor de 430.000.

Justamente, en cuanto a la movilidad, el titular de esta dependencia en la capital del Valle, Wílmer Tabares, señaló que 471 agentes de tránsito estarán pendientes en los días santos.

La secretaría de Movilidad de Cali empezó a partir de la semana pasada el ‘Plan Éxodo’ en puntos de ingreso y salida de la ciudad, incluyendo la vía al mar, el kilómetro 9, así como el corredor de Yumbo a Sameco.

También habrá controles de los guardas de tránsito en la vía de Menga, la salida a Palmira, la carrera primera con calle 78 y la carretera a Jamundí, en inmediaciones al cementerio Metropolitano del Sur. También estarán en la salida a Candelaria, la carrera 8 calle 78 y en la Terminal de Transporte, en el norte caleño.

Durante estos días, se implementarán operativos y campañas educativas de sensibilización dirigidas a usuarios y a conductores de vehículos de servicio público intermunicipal y especial que entren o salgan de la ciudad.

Este martes 26 y miércoles 27 de marzo se continuará con el ‘Plan Éxodo’ con puntos de atención en los centros comerciales Único y Jardín Plaza. Este Miércoles Santo e mantendrán los operativos y campañas educativas en los mismos puntos “con el objetivo de garantizar la seguridad y conciencia vial de quienes circulan por las vías de ingreso y salida de la ciudad”.

En materia de seguridad en Cali, por tierra y aire, 3.600 uniformados de la Policía Metropolitana estarán en los cerros tutelares, sitios de tradición religiosa, lugares turísticos y vías principales durante la Semana Santa. De ese número, 600 se dedicarán de manera exclusiva a las actividades y lugares de peregrinación.

De acuerdo con la Policía, “habrá vigilancia permanente en 191 iglesias, de las cuales 18 tendrán un dispositivo especial para los diferentes eventos, con el fin de apoyar las labores de control y de vigilancia”. Desde el aire se contará con drones para monitoreo.

