Video: Fuerte altercado entre abogado y secretario de Paz de Cali 

Un grupo de carretilleros de Cali, que le reclaman a la Alcaldía la sustitución de sus vehículos de tracción animal por carros para recolectar escombros, se reunió el miércoles pasado en la plazoleta Jairo Varela, en el centro de Cali, con el secretario de Paz, Danis Renteria. Los trabajadores estaban acompañados por el abogado Elmer Montaña.

(Puede leer: Abogado se defiende ante críticas al acompañar pedido de eutanasia)



La discusión transcurría en calma cuando un funcionario que acompañaba a Renteria le pidió silencio a uno de los carretilleros porque él tenía el uso de la palabra.



“Tengo un orden y el uso de la palabra por favor silencio yo termino mi intervención”, dijo el funcionario.



Ante la actitud del servidor público, el abogado Montaña lo interrumpió y comenzó a hacer señalamientos en contra de la administración distrital con respecto a la problemática de ese grupo de carretilleros.



(Le recomendamos: No exigirán carné de vacunación en Cali para el día sin IVA)



“No es democrático que usted diga cosas que no son ciertas. No me venga a imponer”, señaló de manera airada Montaña, quien incluso se retiró el tapabocas.

Y así fue como se salió de la ropa el abogado @elmermontana con el @SECPAZYCC @DanisRenteria y otro funcionario de la @AlcaldiaDeCali durante una reunión que estaba convocada entre administración y carretilleros. El tema al parecer va pa' largo. pic.twitter.com/b3zpl7OzvL — Sebastián Bedoya (@BedoyaWeb) October 27, 2021

Luego vino una acalorada discusión entre el abogado y el funcionario, pero quien estaba más alterado era el jurista. “Trátenos como ciudadanos. ¿Qué va hacer? Esto no es manera de tratar al ciudadano”, le increpó Montaña, mientras el secretario Renteria trataba de calmar los ánimos.



(Le sugerimos: El buen momento de reactivación económica que viven hoteles en Cali)



Sin embargo, la actitud calmada de Renteria cambió cuando el abogado, más alterado, le gritó: “Ustedes los están engañando, ustedes no merecen respeto porque son unos bandidos”. Vehementemente, el Secretario de Paz le exigió respeto a Montaña, mientras era sujetado por el funcionario y otra persona.



Cabe recordar que el abogado Montaña es candidato a la Cámara de Representantes.

Lea más noticias de Colombia

El misterio por los muertos que se convierten en momias en Colombia

Con plantón en Popayán, habitantes de Argelia rechazaron la violencia

Por día sin IVA, aplazaron el día sin carro en Neiva