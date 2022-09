El concejal Terry Hurtado hizo un nuevo llamado sobre el acoso sexual en colegios de Cali.

Dijo que después de visitas en establecimiento educativos públicos se identificó un presunto caso en la comuna 1, en la zona de la ladera de la capital vallecaucana.



El cabildante indicó que este caso sería distinto a otro de semanas previas, en los que el presunto acosador, quien sería un docente habría sido trasladado a otro plantel.



En este último reporte, según el concejal Hurtado, el presunto responsable del acoso sería también un profesor que estaría en el colegio.



El concejal solicitó a la secretaría de Educación de Cali tomar medidas para prevenir este tipo de situaciones.



Señaló que cuando hay traslado de presuntos autores de acoso a otras sedes educativas se pondría en riesgo estudiantes y comunidad del nuevo plantel.



A su vez, pidió la derogación de un decreto aprobado en 2021 que considera vulneraría los derechos y la protección de menores víctimas de acosos sexuales.



Manifestó que el decreto previo que venía rigiendo desde 2015 apartaba a los agresores de sus funciones. Expresó que el nuevo decreto estaría de parte del victimario.



Sobre el caso de la comuna 1 de presunto acoso sexual, en la secretaría de Educación de Cali informaron estar documentándose sobre el mismo para dar tomar medidas.

Buscan a entrenador de baloncesto, condenado por abuso sexual de menor en Cali

Por abusar sexualmente de una menor de edad desde que tenía 9 años y hasta que cumplió los 11, un juez penal de Cali sentenció a 18 años y 6 meses de prisión a un hombre que no ha sido detenido, por lo que fue declarado persona ausente.



Según la Fiscalía, el procesado, quien se desempeñaba como entrenador infantil de baloncesto en el barrio Pasoancho, en el sur de esta capital, habría abusado de la víctima desde el 2013 hasta mayo del 2015, cuando hacía parte de un equipo bajo su conducción.



De acuerdo con el proceso penal, "los abusos consistían en tocamientos indebidos a la menor, le tomaba fotos y videos desnuda con su teléfono celular, le enseñaba videos de películas pornográficas y la accedía sexualmente".



"El hombre llevaba a la menor al baño del club deportivo donde funcionaba el equipo, a su casa en el barrio Departamental o a hoteles de la ciudad para cometer los abusos", indicaron en la Fiscalía.



Además, "le ofrecía dinero para que le permitiera manipularla en sus partes íntimas", explicaron en la Fiscalía.



Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) le imputó cargos por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, explotación sexual comercial en persona menor de 18 años y actos sexuales con menor de 14 años agravado.



La sentencia del juez penal prohíbe el otorgamiento de cualquier beneficio al condenado y libró orden de captura para que cumpla la condena.



