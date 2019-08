Alcalde critica a Mindefensa y el Presidente les pide que se abracen

En el Talle Construyendo país, consejo comunal en Cali, el presidente Iván Duque les pidió al Alcalde Maurice Armitage y al ministro de Defensa, Guillermo Botero, que se abrazaran para acortar diferencias en temas de seguridad y de permisos para construcciones en la ciudad.



Armitage pidió respeto a Cali y se refirió a que no se cuenta con Policías y se frena el desarrollo con restricciones a permisos de construcción en los alrededores de la Base Aérea



Botero anunció que se instalarán nueve pelotones para el control de seguridad en límites del Cauca y Valle del Cauca.



Al tomar la palabra, el Alcalde de Cali aseguró que ha contado con apoyo de la mayoría de ministros y encontrado más respuestas en este tiempo que en el pasado. "A Cali, como ciudad, le ha ido 10 veces mejor en el año que llevo con su Gobierno, que en los 2 años y medio que duré con el Gobierno anterior", le dijo al Presidente.



Pero al dirigirse al ministro Guillermo Botero dijo que no ha tenido la misma ayuda.

"A Cali, como ciudad, le ha ido 10 veces mejor en el año que llevo con su Gobierno, que en los 2 años y medio que duré con el Gobierno anterior", le dijo el Alcalde de Cali al Presidente @IvanDuque en #CaliConstruye



>>> https://t.co/8O7mctu9bi pic.twitter.com/AAUaI9zWFx — Presidencia Colombia (@infopresidencia) August 24, 2019

Armitage criticó, de nuevo, que no se cuente con recursos humanos para protección en la ciudades, pero el Gobierno nacional piensa en equiparse con aviones de combate.

Para el mandatario municipal, no se puede seguir pensando en compra de aviones para guerras y no tener para contar con policías.



Armitage sostiene que hay un déficit de policías y solo recibe promesas. La Policía Metropolitana tiene unos 6.900 efectivos, de los cuales 5.400 operan específicamente en la capital, 1.500 están en municipios como Jamundí, Yumbo, Candelaria y La Cumbre.



“Nos prometieron hace casi un año que nos mandaban 1.000 policías más. Yo entiendo que hay temas de presupuesto puesto esto requiere soluciones".



Una de las situaciones es que se han ido a pensión unos 1.300 uniformados, lo que no ha sido reemplazado.

.@MauriceArmitage sus palabras al Gobierno del Presidente .@IvanDuque son el reflejo de que es la política desde su óptica, "Diciendo y Haciendo" junto a la bancada del .@CeDemocratico son acciones que se ven en bienestar del #DepartamentodelValle. pic.twitter.com/I2YXqfmv3I — Miguel Lacouture A® (@lacoutu) August 24, 2019

Duque les planteó que los temas sean conversados con él como Presidente, pero les pidió a Botero y a Armitage que se dieran un abrazo frente al auditorio de su consejo comunal en Cali. El alcalde bajó de la plataforma y le extendió un brazo al Ministro.



Luego la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, intervino y le pidió al Ministro que no se enojara, en medio de un auditorio sonriente. Recordó que ya ha tenido diferencias con Armitage y está aprendiendo a manejarlas..



El ministro Botero anunció que en septiembre llegarán nueve pelotones de personal que ha estado en formación, para reforzar seguridad entre Cauca y Valle. Unos 300 uniformados estarán en un batallón especializado.



En el debate no se mencionó pero las diferencias también han sido por las restricciones a construcciones alrededor de la Base Aérea 'Marco Fidel Suárez, en el nororiente de Cali. El Ministerio, con la Escuela Militar de Aviación, elevaron una acción jurídica por la seguridad.

En segunda instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle acogió las medidas cautelares que había ordenado el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito ante la solicitud de la Base Aérea y del Ministerio de Defensa, de acuerdo con lo cual se requiere el concepto técnico de alturas a constructores para algún proyecto en cuatro kilómetros a la redonda.



Autoridades, gremios y constructoras no lo comparten al considerar que allí se concentra el 42 por ciento del suelo urbano de la capital del departamento.



El presidente Duque no anunció alguna solución a la vista, aunque sí dejó entrever la importancia del desarrollo inmobiliario para Cali, pero también de la Base Aérea Marco Fidel Suárez. Inclusive, en su alocución, el mandatario de los colombianos manifestó que la Base se mantendría en Cali por lo que un traslado, como han sugerido algunos congresistas del Bloque Parlamentario, no tendría el guiño del Ejecutivo.



El Presidente anotó: “Analizamos todas las variables y una de las cosas que yo quiero, Alcalde, es que usted tenga plena tranquilidad es que yo creo que se puede llegar a esta solución donde se salva el desarrollo inmobiliario, mejorando lo que tiene que ver con los gradientes de altura para garantizar la operación y la seguridad aérea”.