Abogados litigantes piden que vuelva la justicia, con ‘tapabocas’

Al igual que ocurrió en varias ciudades del país, un grupo de abogados litigantes realizó en frente del Palacio Nacional, en la Plaza de Cayzedo de Cali, un plantón para manifestarse porque desde hace más de tres meses no tienen trabajo y dejaron de recibir ingresos.

La jornada nacional de protestas pacíficas fue convocada por la Federación de Colegios de Abogados Litigantes de Colombia (Fedeacol), en las ciudades y municipios donde existen colegios de abogados.



Las audiencias judiciales se suspendieron en el país debido a la pandemia del covid-19.



Los abogados litigantes le piden al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, y al Consejo Superior de la Judicatura que hagan una reapertura gradual de la justicia, con las debidas medidas de bioseguridad.



Y es que como no pueden asistir a las audiencias en los juzgados, los abogados litigantes han dejado de recibir ingresos, por lo que atraviesan por complicadas situaciones económicas. De hecho, una de sus voceros, la abogada María Cristina Hortúa López, le dijo a este medio que buena parte de los profesionales que se dedican a litigar son madres de cabeza de familia que apenas empezaban en el mundo del litigio y dependen de sus procesos para sostener a sus familias.



“Nosotros los abogados litigantes estamos bastante preocupados porque parecemos meros espectadores en esta tragedia mundial. No hemos podido trabajar y, como si fuera poco, no hemos sido tenidos en cuenta en ningún tipo de subsidio o beneficio por parte de Gobierno”, afirmó Hortúa.



La abogada agregó que ese gremio le pide al Gobierno garantías laborales, protección al derecho al trabajo y un mínimo vital.

Efectos en la salud mental

Gerardo Duque, presidente de Fedeacol, sostuvo que “los profesionales del derecho en Colombia viven una verdadera crisis dramática, con motivo de encontrarse cesantes hace más de tres meses sin poder ejercer su derecho fundamental al trabajo, a raíz de la continua suspensión de términos y parálisis judicial que viene decretando el Consejo Superior de la Judicatura, con la consecuente carencia de recursos de los profesionales del derecho para atender sus obligaciones con sus familias y con terceros”.



El líder gremial reveló que “esta difícil situación incluso ha afectado gravemente la salud física y mental de nuestros colegas hasta registrar la determinación de suicidio que ha cobrado la vida de colegas en Cali”.



Duque argumentó que “de público conocimiento es que el coronavirus-covid-19 no desaparecerá hasta cuando la medicina no encuentre una vacuna para combatirla y por lo tanto se convivirá con él, correspondiendo entonces prevenir el contagio con las medidas de bioseguridad recomendadas con la Organización Mundial de la Salud, adoptadas a nivel interno por el Ministerio de Salud”.



El gremio dice que se respetan los protocolos de bioseguridad para la Rama Judicial, “los cuales se deben hacer extensivos a los usuarios y abogados, pero ello no puede ser óbice para que de manera casi indefinida no se preste el servicio público de justicia en nuestro Estado de Derecho, cuando existen en el territorio nacional la mayoría de municipios sin covid 19 y en las ciudades capitales la pandemia puede ser minimizada con protocolos de bioseguridad que hasta la presente no han sido desarrollados por el Consejo Superior de la Judicatura”.



Fedeacol se declara de acuerdo en que “por fin se implemente el expediente digital y la virtualidad en la administración de justicia, sin que se pueda desconocer que ello comporta de importante presupuesto y tiempo de ejecución”.



CALI