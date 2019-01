Abogados defensores protestan en Cali por condiciones laborales

Un grupo de defensores públicos, aquellos abogados de oficio que asigna el Estado a quienes no pueden pagar a un defensor, protestan este miércoles 30 de enero, en la calle 12, en inmediaciones del Palacio de Justicia de Cali.

De acuerdo con algunos manifestantes, protestan en contra de las formas de vinculación laboral de estos abogados, "por cuanto contrarían y desconocen las normas superiores".



Señalaron que la totalidad de los defensores públicos en el país no son nombrados y que tan solo se les está haciendo contratos de prestación de servicios a tres meses, obligándolos a pagar una póliza, sin seguridad social, prestaciones, vacaciones y primas. A su vez, indicaron que estos defensores públicos deben pagar su seguridad social y pensión, y hasta pagar las fotocopias de procesos que adelantan.



Añadieron que "la situación se ha vuelto aún más caótica debido a que el exceso de carga laboral es mayor, por cuanto a cada defensor público se les está asignando unos 200 o más procesos que deben sacar en tiempos maratónicos, abusando de su salud y atropellando así su trabajo. Y como si esto fuera poco si un defensor no asiste a una audiencia se expone a ser investigado de manera disciplinaria, mediante la compulsa de copias que expiden los jueces de la república”.



Agregaron que a muchos de estos defensores les deben desde octubre del año pasado.



Rechazaron que hay contratos que el Estado les hace por dos meses y luego por mes y medio más.



"Vemos que no somos parte del sistema penal acusatorio. Somos considerados unos parias", dijo uno de los manifestantes.



También cuestionan que "no se entiende cómo la Defensoría Nacional, teniendo un presupuesto anual aprobado, ofrece contratos de prestación de servicios tan cortos y con una carga laboral y en condiciones infrahumanas, dijo el abogado y ex defensor público".



CALI