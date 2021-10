Abogado se defiende ante críticas al acompañar pedido de eutanasia

Víctor Alfonso Escobar Prado, quien sufre varias enfermedades consideradas incurables, busca que se le aplique la eutanasia para su descanso y el de su familia, ante su estado de salud.



Un comité médico del Centro Médico Imbanaco no dio aval la semana pasada para el procedimiento, al determinar que no es un paciente degenerativo y puede ser sometido a unos tratamientos.



El abogado Luis Giraldo Montenegro le ha dado asesoría gratuita a Escobar y ha sido objeto de críticas.



( Lea en contexto: Comité médico no autorizó la eutanasia para Víctor Escobar en Cali )

El abogado Giraldo hizo una reflexión pública sobre su postura al asumir la defensa de Escobar en su petición de la eutanasia. "A VictorEscobar el comité científico le niega la eutanasia pero a su vez otro Neumólogo le envía enfermería 24/7, bomba de alimentación y aspirado", apunta en redes



"Muchos han señalado mi defensa al derecho que tiene Víctor a decidir sobre si quiere morir, para bien o para mal. He recibido todo tipo de mensajes sobre la situación; insultos, felicitaciones, agravios, agradecimientos y demás", escribió.



El apoderado señala que "en mi posición cómo abogado, siempre he defendido las libertades y el humanismo pero eso no es tan popular. Quienes conocen mi familia paterna y materna saben que hemos vivido situaciones no tan fáciles".



( Lea en contexto: Juez le ordenó a IPS practicar la eutanasia de Martha Sepúlveda )

En mi posición cómo abogado, siempre he defendido las libertades y el humanismo pero eso no es tan popular. Quienes conocen mi familia saben que hemos vivido situaciones no tan fáciles FACEBOOK

TWITTER

En ese sentido citó que su abuela paterna desde muy joven sufrió de artrosis degenerativa, "quienes la conocieron supieron que siempre, siendo muy pequeño, estuve ahí ayudando con sus cuidados (Q.P.D)".



También su abuelo paterno, "(Q.P.D) más de 20 años con un accidente cerebro vascular que le imposibilitó muchas funciones (hablar, caminar al 100%) y demás".



Mientras que el "abuelo materno (Q.P.D ) cáncer de pulmón estadio IV, síntomas parecidos a los que vive Victor Escobar".



El abogado se pregunta: "¿Si fuera tu familiar lo apoyaría? Es la pregunta de todos los días, y mi respuesta es: con la misma fuerza, haría respetar su decisión".



Le puede interesar: Implicados en desmanes en el Pascual no podrán volver al estadio por un año )

De acuerdo con Giraldo, "cada que veo a Víctor Escobar me reflejan los últimos 20 días de la vida de mi abuelo Enrique cuando tan solo en un día dormíamos 30 minutos tratando de buscar una solución a cómo ayudarle para que el oxígeno de su condensador entrara más fácil, pasando casa por casa ese 31 de diciembres pidiéndoles a las personas que no quemarán pólvora para que el olor no lo acabara de ahogar..".



Agrega que "pocos conocen esta vivencia y, por eso, es más fácil atacar mi posición frente a la eutanasia. Seguiré respetando la decisión de Víctor y garantizando que se cumpla. Quien me conocen sabe que siempre he pedido una mejor atención en salud, ¡cómo no pedir una muerte digna para alguien que la quiere!...".

Lea más noticias de Ciolombia

No exigirán vacunación, pero sí el tapabocas en Día sin IVA en Cali