Las palabras de una de las participantes en una marcha contra el Gobierno nacional, que expresa comentarios racistas contra la vicepresidente de la República, Francia Márquez, pasaron a la expectativa sobre sus alcances jurídicos.



La Fiscalía activó procesos mientras que la Policía busca a la mujer por sus comentarios.

Cuando se realizaba una marcha contra el Gobierno de Gustavo Petro, el lunes 26 de septiembre, en Bogotá, una manifestante expresó insultos racistas, en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.



El video, grabado por el perfil Diáspora, muestra cuando la mujer habla en términos desobligantes y que son calificados como racistas.



La reportera le pregunta a quién se refiere y ella contesta: "A Francia Márquez".



La mujer, que se identificó como Esperanza Castro y seguidora de Álvaro Uribe, sigue con su discurso: "¿Qué educación puede tener un negro? Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación tienen?".



Esas palabras suscitaron rechazo de unos sectores, mientras que otros lo convirtieron en burlas.



Márquez escribió: "El racismo lastima a quienes lo padecemos. Pero, sobre todo, pone en evidencia la necesidad de trabajar por la igualdad en Colombia… Es la manifestación contemporánea y masiva de una ignorancia profundamente anclada en los tiempos de la esclavización".



El comandante de la Policía de Bogotá, general Carlos Fernando Triana Beltrán, envió mensaje a la ciudadanía "para que nos ayude a identificar a la persona que aparece en la imagen. Cualquier información puede suministrarse a la línea segura 3057681131. El apoyo ciudadano es fundamental".





En agosto pasado, la Vicepresidenta cruzó por procesos que se dieron durante la campaña electoral cuando fue objeto de ataques y mensajes como el de una tiktoker que se presentó como hija de la entonces candidata.

Abogado Carlos Escobar Foto: Archivo particular

El abogado Carlos Hernán Esobar, apoderado de Márquez en esos procesos, explicó que las expresiones de la manifestante actualizan el contenido del artículo 134B del Código Penal Colombiano.



"Es un discurso de odio racial dirigido no solo a la persona, sino a toda la comunidad negra del país. Es una conducta que debe ser investigada de oficio por la Fiscalía", dijo.



En el artículo 134B se lee: "Hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología, política, u origen nacional, étnico o cultural. El que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento, orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual".



Por eso se podrá incurriir "en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo que la conducta constituya delito sancionable con pena mayor".



No se daría prisión por ser un delito excarcelable, porque tiene una pena inferior a 48 meses, pero eso no le exime de proceso.



Escobar defendió a Márquez en los expedientes abiertos por dardos en campaña electoral desde redes sociales de Maureen Belky Ramírez Cardona, conocida como Marbelle; el concejal de Bogotá, por Centro Democrático, Humberto Amín; el entonces candidato a representante afro por el CD, MIguel Polo; el excongresista Gabriel Vallejo; la tiktoker Ornela Cabezas; y el abogado y ex director del Cuerpo Técnico de INvestigación (CTI) Julián Quintana.



Después de elecciones empezaron las retractaciones. El primero fue Vallejo. Luego Cabezas escribió: "Me retracto de dicho video, no soy la hija de la señora Francia Márquez".

De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a @FranciaMarquezM por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo. — MARBELLE (@Marbelle30) August 18, 2022

El 17 de agosto, Marbelle retiró las palabras contra Márquez. Polo fue el último, ante la Corte Suprema, a fines de ese mes.



Ante el incidente en la marcha, Polo, en su cuenta, escribió: A ver izquierdistas, yo no tengo q responder ni soy responsable por el racismo de un individuo. Ni tampoco pueden generalizar la marcha".

