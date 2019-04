Abogado de Jenny Ambuila dice que es injusto el tratamiento en redes

La defensa de Jenny Ambuila logró que se le permitiera permanecer en una casa del sur de la capital del Valle, pese a que la dueña del inmueble solicitó que entregara ese bien por falta de pagos de alquiler. o servicios domiciliarios



El abogado Néstor Pineda, quien representa a Ambuila y a su progenitora, Elba Chará, dijo que el tratamiento con la joven, en especial, ha sido injusto y señala que no hay deuda pendiente..



Ómar Ambuila, padre de Jenny Ambuila y esposo de Elba Chará, fue detenido con ellas, por presunta corrupción en la Dian de Buenaventura, donde es jefe de Control Interno de Carga. La medida cobija también a otro empleado de la entidad y a un particular.

La familia Ambuila fue requerida por la Fiscalía el 24 de marzo en las afueras del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, donde se les notificó de una investigación por presunto lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.



A Jenny Ambuila le fue dictado aseguramiento domiciliario, pero no pudo ingresar a la residencia del sur de la ciudad porque la dueña requería de pagos pendientes. El abogado de la familia interpuso una tutela para que la dejaran ingresar, pero le fue negada la pretensión. Al mismo tiempo, se instauró una querella en la estación de Policía La María donde se pedía medida de protección de domicilio.



La conciliación en la estación de Policía permitió que regresara al condominio hasta un plazo máximo de seis. El abogado Miguel Ángel Sánchez, a nombre de la dueña, dijo que se pide que la terminación del contrato sea antes.



La defensa de Ambuila y Chará dice que no existen deudas. Un allegado de la familia habría asumido el pago del arrendamiento.



El 26 de mayo, en la inspección de Policía se revisará el caso de nuevo para ver si ya le encontraron otro lugar de residencia.



El abogado Pineda, en declaraciones a medios, dijo que no existen deudas pendientes y señaló que se ha tratado en forma injusta a su defendida en redes sociales. La Fiscalía ha tenido en cuenta que la joven se desplazaba en dos autos lujosos en Miami, donde estudia.



El defensor anotó que sus defendidas están dispuestas a explicar frente a los cargos imputados.