Indígenas dicen que derribaron estatua por crímenes contra nativos

En rechazo a las masacres, muertes en los territorios, despojo de tierras, comuneros de los pueblos Misak, Nasa y Pijao, tumbaron la estatua del colonizador y esclavista Sebastián de Belalcázar, en Popayán.



“El cansancio de los pueblos es evidente, hoy nuestros hermanos Misak después de anuncios de movilizaciones han dado un primer paso, no nos han dado más opción que manifestarnos. Ante el inminente proyecto de muerte, renace la movilización por la vida”, expresó el coordinador del área de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), Eduin Mauricio Capaz.



El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), aseveró que hasta la fecha se registran 55 masacres en el país y ya están cansados de que “la muerte en los territorios pasee en caballo, en moto, en camionetas, en helicópteros y se lleve vidas, sentires, personas.... La tumbaron porque ese hombre, montado en su caballo es el símbolo...”, dijo la organización.



El senador indígena Feliciano Valencia expresó que “cae un símbolo de 500 años de humillación y dominación a los pueblos originarios”.



Martha Peralta Epieyú, presidenta nacional del movimiento político (Mais), afirmó que el sitio donde estaba ubicada la estatua era un sitio sagrado para los Misak y en su lugar, debe ir un monumento del cacique Payán, a quien la ciudad le debe su nombre.



“Reivindican la memoria de sus ancestros asesinados y esclavizados por las élites. También en señal de protesta por las amenazas que han recibido”.



Frente a estos hechos, el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, se pronunció repudiando la acción e indicó que la estatua será restaurada.



“Las discusiones sobre nuestras diferencias culturales pueden darse y siempre hemos estado dispuestos a generar este tipo de espacios, no podemos justificar que la violencia se convierta en un instrumento para expresar nuestros desacuerdos”, puntualizó el Alcalde.



En videos quedó registrado el momento cuando un grupo de indígenas de la etnia Misak, enlazan la estatua del conquistador español, y la tumban.



Luis Enrique Yalanda Hurtado, gobernador del Resguardo de La María, Piendamó, dijo que en lo que va del año, ya van más de 100 ciudadanos asesinados de manera violenta en sus territorios.



“Es el deber del gobierno lograr la paz, como dice la constitución”, manifestó el líder nativo.



El hecho fue cometido después de una marcha por la vida que recorrió las principales calles de la capital caucana.



Autoridades indígenas, en junta directiva extraordinaria realizada en la Universidad Autónoma Indígena de Popayán, decidieron reactivar la minga del Suroccidente y señalaron que en octubre “se levantaran con más fuerza para llamar a un juicio político al actual gobierno del Centro Democrático”.



“Ajustando medidas debido al riesgo por la pandemia, por el actuar de la fuerza pública ante la protesta social y por otros factores, las comunidades dicen que prefieren movilizarse, alzar su voz de rechazo antes que morirse callados ante las injusticias originadas por el actual gobierno de presidente Duque”, agrega el comunicado.



Finalmente, dicen que no acatarán las medidas presidenciales donde se ordena que los estudiantes en los territorios volver a clases, “ni tampoco se dejará atrás las medidas de contingencia propias, que han permitido evitar una mayor afectación de las comunidades en estos tiempos de pandemia por covid-19”.



Michel Romoleroux

Para El Tiempo

Popayán