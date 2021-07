A los vehículos eléctricos no los cobija el pico y placa en Cali

La Secretaría de Movilidad del Distrito de Cali dispuso que desde el primero de julio la rotación semestral tradicional en la restricción para el tránsito por el último número de placa de los vehículos particulares y oficiales.



La serie se aplica así: el lunes le corresponde a vehículos con placas terminadas en 9 y 0; el martes, 1 y 2; el miércoles, 3 y 4; el jueves, 5 y 6; el viernes será 7 y 8.



Pero hay unas excepciones que se registran en el decreto de la Alcaldía Distrital.



En el documento se definen las excepciones en la restricción establecida de acuerdo con el grupo de vehículos exentos en el Decreto No. 4112.010.20.1833 del 24 de

septiembre de 2020 y los demás actos administrativos.



En esa lista figuran los vehículos híbridos y eléctricos parametrizados por tipo de combustible Eléctrico, Gasolina/Eléctrico o Diesel/Eléctrico.



También las motocicletas y los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su Licencia de Tránsito.



En excepciones se tiene en cuenta a los vehículos cuyos propietarios paguen la tasa por congestión o contaminación, establecida mediante el Acuerdo Municipal No 0401 del 2016, que permite pagar para no ser cobijados por el pico y placa.



Para efectos del cumplimiento de los procedimientos y requisitos se concede un plazo de 90 días a partir de la vigencia del presente Decreto para quienes tengan los vehículos híbridos y eléctricos.



La restricción establecida aplica, igualmente, a los vehículos que ingresan y/o salen del perímetro urbano del Distrito de Santiago de Cali desde y hacia el resto del país.



El pico y placa no aplica para particulares ni oficiales los sábados, domingos y feriados establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

