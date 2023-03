Luego de la polémica y agitación suscitada por ‘Severo Sinvergüenza’, un establecimiento comercial dedicado a la venta de waffles artesanales en forma de penes y vaginas, las autoridades decidieron intervenir.



A la wafflería artesanal, ubicada en el Parque del Perro(Cali), llegaron funcionarios de la Alcaldía de Cali el pasado lunes 6 de marzo para imponer algunas condiciones de funcionamiento. Una de ellas, de acuerdo con el diario local ‘El País’, será prohibir el ingreso de menores de edad.

A la lista de requerimientos para que el establecimiento erótico pueda seguir brindando sus servicios a la comunidad se suma la polarización de los vidrios, con el objetivo de que las escenas que tienen lugar dentro no puedan ser visualizadas desde el exterior. De esta manera, se prohíbe el exhibicionismo.



‘Severo Sinvergüenza’ deberá, además, señalizar y controlar el comportamiento tanto de los trabajadores como de los clientes dentro de las instalaciones. Según explicó el diario citado anteriormente, fueron prohibidos los golpes y cachetadas entre los visitantes y quienes atienden el lugar de postres.

La visita a la wafflería artesanal por parte de las autoridades caleñas ya había sido anunciada por Jimmy Dranguet, el secretario de Seguridad de la capital vallecaucana, quien salió a dar unas declaraciones públicas a los medios locales en horas de la mañana del lunes pasado.



“Hemos analizado con detenimiento esos videos y son bochornosos, no es la Cali que queremos representar, no es la que queremos publicitar al interior de Colombia y ante el mundo. Hemos organizado una visita articulada de todas las autoridades al establecimiento para verificar estrictamente el cumplimiento de la ley”, anunció el funcionario público.



Dranguet detalló que a ‘Severo sinvergüenza’ iría la Secretaría de Salud, Bienestar Social, Bomberos, la Policía de Cali y también la Secretaría de Seguridad y Justicia. “Si no cumple la norma será sancionado drásticamente porque no es la imagen que queremos proyectar de los caleños, no es sexualizando a la mujer”, puntualizó el funcionario.

Si bien el negocio de waffles artesanales ha convocado una gran cantidad de visitantes, también ha generado toda una ola de críticas por sus inusuales métodos de atención al cliente. Una de sus principales detractoras fue Clara Luz Roldán, gobernadora del departamento del Valle del Cauca, quien se pronunció rechazando este tipo de actividades.



“Mi rechazo total a que se exponga a menores de edad a contenidos sexuales en redes sociales y se promueva a Cali con lugares como ‘Severo sinvergüenza’. También a que se use el cuerpo de las mujeres para vender. Urgente autoridades distritales y nacionales intervengan”, dijo Roldán a través de su cuenta de Twitter.

Ante la agitación y el revuelo generado, el establecimiento sacó a la luz un comunicado en el que dejan en claro su posición y enaltecen sus valores como negocio.



“Somos conscientes que en redes están circulando videos sobre actos puntuales que han sucedido dentro de nuestro establecimiento. Como parte de la experiencia, queremos dejar claro que hemos capacitado a nuestros trabajadores para que todo lo que hagan esté basado en el respeto y el consentimiento. Cualquier acto que cruce el límite de la diversión y la sensualidad, están prohibidos y como marca no nos hacemos responsables por este tipo de acciones dentro de nuestro local", escribió ‘Severo Sinvergüenza’ en su página de Facebook.

¿Qué es ‘Severo Sinvergüenza’?

Sin tapujos, pudor o ‘vergüenza’, el negocio ofrece a sus visitantes una experiencia de sensualidad inmersiva que no deja ni el más mínimo detalle al azar. Desde la preparación hasta la elección de los toppings y el consumo del producto, los trabajadores se encargan de simular diversas situaciones íntimas con los visitantes.



Aunque son muchos los metrajes que han comenzado a circular a través de redes con respecto a la inusual técnica de preparación y entrega de los postres de este emprendimiento colombiano, hay uno en especial que ha sido ampliamente difundido: en este, uno de los trabajadores sostiene un acercamiento íntimo con una cliente, al tiempo que esparce una salsa de manera interactiva. En otros clips, por ejemplo, se observa a los hombres preparando y entregando los productos con movimientos sensuales que, según los usuarios, dejan mucho a la imaginación.

