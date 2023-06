Cada viernes, a golpe de campana, güiro y timbal, en la Carrera 3° con 10, miles de personas abarrotan más de una cuadra para disfrutar de la música salsa.



Este plan, que ha ganado adeptos y se ha convertido en un potencial atractivo para caleños y turistas se ha desbordado y ahora también se siente en el Bulevar del Río.



Así se ha dado a conocer por diferentes redes sociales, tanto viajeros como personas que frecuentan el sector y disfrutan alrededor de la cultura salsera.



Aunque esta situación representa momentos alegres y de rumba para muchas personas, para las autoridades se convierte en un potencial riesgo de presentarse alteraciones al orden público, motivo por el cual, han manifestado la necesidad de establecer mayores controles en el sector.

El Boulevard , con su salsa a cielo abierto , saca toda nuestra cadencia y ritmo , pero debe tener una regulación pic.twitter.com/ufkU5cG4Li — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) June 24, 2023

A través de redes sociales, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, manifestó: “El Boulevard con su salsa a cielo abierto, saca toda nuestra cadencia y ritmo, pero debe tener una regulación”.



Entre tanto, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, indicó que se debe adelantar controles con Policía y funcionarios.



“La venta y el consumo de licor no puede exceder de las 3:00 de la mañana, y los estancos sólo pueden funcionar hasta la 1:00 de la mañana”, añadió.



Ese tipo de rumbas también se han convertido en una desventaja para muchos establecimientos, tal como expresan desde Asobares. Este gremio asegura que mientras a ellas les exigen una estricta documentación para funcionar, en las rumbas callejeras la venta no hay mayor control y les quita más asistentes.



JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CALI