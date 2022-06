Al conmemorarse el Día Internacional del Turismo Responsable, delegados del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur lanzan este jueves una estrategia para promoverlo.

Cada 2 de junio se conmemora el Día Internacional del Turismo Responsable.



Pero, ¿qué es el turismo responsable?



De acuerdo con el Ministerio de Turismo, es algo sencillo pero de mucha responsabilidad porque es cuidar a los menores de la explotación sexual comercial, es no maltratar la flora y la fauna, es no traficar con animales, es comprarles los productos a nuestros artesanos y resguardar el patrimonio cultural del país.



En ese sentido durante junio y julio, época de vacaciones, se pondrá en marcha una campaña de sensibilización en terminales y aeropuertos con relación a la prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA).



Esta es una de las estrategias que se lanzará durante el evento en el que participarán miembros de diferentes entidades, gremios, ONG, prestadores de servicios, y personas

particulares que se convierten en actores clave del turismo,



El objetivo es poder consolidar acciones que fomenten un turismo responsable en todos los territorios.



“Para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el turismo responsable es un pilar

fundamental para seguir consolidando este sector, pretendemos promover la adopción de las buenas prácticas de parte de todos los actores que pertenecen a los contextos de viajes y turismo en materia social, ambiental y económica”, dijo la ministra María Ximena Lombana.



El evento, que se realizará en Cali, en el Bulevar del Río, junto a la iglesia La Ermita.



Contará con la presencia del viceministro de Turismo, Ricardo Galindo Bueno; la secretaria de Turismo distrital de Cali, Stefania Doglioni, y el subdirector de Servicios Especiales, coronel Quilian Wilfredo Novoa Piñeros.



La agenda empezará a las 3:00 de la tarde prevé diversas acciones que reconocen los

esfuerzos en esta materia, además de la intervención musical de Mickey Lover, interprete de champeta.



Con esta actividad se complementan otras que se desarrollarán durante el día desde diferentes entidades relacionadas con este sector.



El fin es hacer un llamado a prestar mayor atención a las causas de diversos delitos y a unirse para prevenirlos.



CALI