Encuentran a peruano cuya última pista estaba cerca de río de Buga

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) había asumido la búsqueda del peruano de quien se perdió el rastro desde el 31 de diciembre pasado cuando dejó su vivienda en el asentamiento 'Horacio Zevallos Gámez', en Socabaya, en Arequipa, conocida como la 'Ciudad Blanca', en el sur del Perú.



La familia del estudiante temía un final fatal como el de su compatriota Silvano Oblitas Cántaro, de 19 años, quien aparece en video cuando lo lanzan a un río en el departamento del Cauca y cuyo cadáver fue hallado el 18 de febrero.



( Le puede interesar: 'Hinchas que mataron a mi hijo deben pagar porque yo no los perdono' )

La misteriosa desaparición de Alexander Márquez Arosquipa, de 24 años, se descubrió en el último día del año pasado cuando su padre, Hipólito Márquez, fue a buscarlo en el asentamiento 'Horacio Zevallos Gámez', de Arequipa.



El paoá cuenta que lo había llamado el 24 de diciembre para desearle 'Feliz Navidad' y él solo le dijo, sin mayores comentarios, 'gracias'. El hijo estaría triste por la separación de sus padres.



( Lea en contexto: Drama en Perú: Hallaron en Buga los documentos de joven desaparecido )

En su casa no fueron encontradas sus ropas ni su celular. Hipólito Márquez fue a formular la denuncia de desaparición, pero le dijeron que era mayor de edad. "Eso no me gustó porque él puede ser mayor, pero es mi hijo".



El padre cuenta que le hizo varias llamadas y el celular estuvo apagado desde el 12 de enero hasta el 6 de febrero cuando le volvió a marcar. Le respondió la voz de un hombre que le dijo que había hallado la billetera a orillas del río Guadalajara, en Buga, centro del Valle del Cauca.



( Lea en contexto: Encontraron el cuerpo del joven peruano lanzado de un puente en Cauca )

Según don Hipólito, se contactó luego con una mujer de nombre Claribel, quien le dijo que tenía unas pertenencias de Alexander y, a través de WhatsApp, le mandó fotografías del documento de identidad peruano (DNI) y de unas tarjetas de crédito.



El viernes 26 de febrero, la Interpol remitió al personal policial de Trata de Personas de Arequipa una notificación amarilla sobre el estudiante, como una alerta mundial que se eleva para la búsqueda de una persona ya sea por rapto, secuestro o desaparición.



Así se hizo cruce de información entre las Policías de Perú y Colombia. Se estableció contacto con Claribel, quien llevó los documentos del joven Márquez a las instalaciones policiales del Divino Niño de Buga.



Ella aseguró que los papeles habrían sido hallados al mediodía del 6 de febrero por dos hermanos que se dedican a la extracción de arena en el río Guadalajara.

Padre dice que lo encontró en Perú

De acuerdo con los testimonios recogidos, Alexander Márquez estuvo sentado a orillas del río, a escasos minutos del área urbana de Buga. Portaba un maletín. En ese sitio cortó sus pantalones y se los puso como bermudas. Luego se fue hacia la parte baja del río que desemboca en el río Cauca.



En el sitio donde estuvo sentado fueron hallados los documentos y el celular, al que le pusieron el chip. El 6 de febrero en el móvil sonó la llamada de Hipólito Marquez pidiendo noticias de su hijo. A él le enviaron las fotos del DNI y otras pertenencias dejadas por el joven desde cuando desapareció.



Pero, en la tarde del pasado jueves 11 de marzo, don Hipólito vio a un joven delgado parado en la puerta de su casa. Detalló al fin que era su hijo enflaquecido. “Gracias a Dios está con vida”, dijo el padre de familia al diario Correo de Perú.



El padre hizo pública la aparición para que la Interpol lo sepa. Dijo que su hijo le confesó que estuvo en Buga (Valle), pero se quedó sin dinero y al descansar en el río perdió los documentos que eran la única pista de su extraña desaparición durante 70 días.

Lea más informaciones de Colombia

Este año no habrá procesiones de Semana Santa en Popayán

Creciente destruye puente de más de 200 años en San Sebastián, Cauca