Hay 'oídos sordos' de alcaldes a consulta anticorrupción en Nariño

Algunos alcaldes del Departamento de Nariño “se están haciendo los de los oídos sordos”, declaró el delegado del Registrador Nacional en esta región, Jaime Santander Alvear, frente al apoyo que deben brindar a la consulta anticorrupción a celebrarse el próximo domingo en todo el país.

Según el funcionario “hay administraciones municipales, en especial algunas de la Costa Pacífica donde no es un favor, ni se trata tampoco de rogarles que apoyen este proceso”.



Dijo que de los 64 municipios del departamento son cinco las alcaldías donde a pesar que los registradores municipales han solicitado el apoyo de sus funcionarios, no la han encontrado.



“En este momentos son unos cinco municipios que están un poco renuentes y ya estamos a escasos dos días de las elecciones”, dijo.



No quiso revelar los nombres de los municipios al señalar que eso es el menester del ente de control manifestarse sobre el asunto.

Inclusive, recordó que están en vigencias varias normas que en virtud del principio de colaboración armónica entre las entidades del Estado, “obviamente las administraciones municipales no es que pueden, sino que deben colaborar con este proceso electoral”.



Santander Alvear insistió que esa colaboración se puede hacer efectiva en temas como logística, suministro de papelería, transporte de material electoral, entre otros.

“Hay casos donde las administraciones municipales se hacen las de la vista gorda”, dijo y añadió que ante esta indiferencia su despacho ya ha puesto en conocimiento de la Procuraduría Regional esta situación para que proceda a realizar los llamados de atención correspondientes.



A pesar de los inconvenientes en Nariño la delegación de la Registraduría Nacional del Estado Civil adelantó la capacitación con 22.381 personas que fueron designadas como jurados de votación para la jornada del domingo.



Recordó a los jurados de votación que de no asistir a los puestos asignados se verán afectados con drásticas sanciones, ya sean servidores públicos o empleados del sector privado.



En el departamento 1.116.020 habitantes están habilitados para votar en un total de 3.327 mesas que serán instaladas en los 64 municipios.