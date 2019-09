A mi hija no le pusieron cuidado, dice padre de candidata en Suárez

La candidata Liberal a la Alcaldía de Suárez (Cauca), Karina García Sierra, de 32 años y madre de un hijo pequeño, fue asesinada junto a su madre y cinco personas más de su equipo en zona rural de Suárez, Cauca.



El ataque fue cometido por una banda armada que quemó el carro en el que viajaban las víctimas a una zona rural.



La política, exconcejal y expersonera, había advertido en un video publicado el pasado 28 de agosto, amenazas en su contra.

En su vídeo, García Sierra denunciaba que el 21 de agosto la publicidad de su candidatura fue objeto de ataques en Betulia cuando miembros de su campaña habían sido interceptados por cuatro hombres armados, a nombre de un grupo al margen de la ley. Ellos dijeron que tenían orden directa de no permitir que su publicidad fuera puesta y que además debía ser retirada, la que ya había sido instalada.

"Le pido a seguidores y demás candidatos que no continúen haciendo frente a estos grupos armados comentarios acerca de mi candidatura, comentarios que son falsos como que voy a traer a paramilitares, a multinacionales, que les voy a quitar las tierras a la gente. Esto puede traer para mí consecuencias incluso fatales", advirtió entonces la joven política.



Frente a esto, Orlando García, padre de la joven, señaló que la falta de atención a estas denuncias fue lo que permitió que el lamentable hecho sucediera.



“Karina decía que esas amenazas, podrían venir de contradictores políticos y seguidores de los contradictores que se habían empeñado en dañar la publicidad. Las autoridades dicen que los responsables fueron grupos al margen de la ley que hicieron el ataque, en estos momentos todo está en manos de ellos, las cuales esperamos investiguen lo ocurrido, basándose en las denuncias que ella había hecho”, dijo el progenitor de la joven política.



El llamado del hombre es a que las autoridades no ignoren este tipo de denuncias. “A mi hija no me le pusieron cuidado con las denuncias que venía haciendo, no me le pusieron cuidado”, señaló.

El desconsolado padre contó cómo fue el momento, cuando le avisaron que su hija y su esposa Otilia Sierra habían sufrido un atentado. “Al llegar al sitio encontramos la camioneta que se desplazaba y a los mismos cadáveres incinerados que se encontraban en la parte interna”, narró.



Junto a las dos mujeres, fueron asesinados Yeison Obando Llantén, candidato al Concejo Municipal también por el Partido Liberal; Aidé Tróchez, representante de la Mesa de Víctimas; Héctor González, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Brisas en Suárez; y Lavedis Ramos, seguidora de la campaña.



Suárez y otras localidades vecinas han sido víctima de la violencia y la desigualdad social, y siendo su hija, una mujer sensible a los problemas de la comunidad, quiso hacer la diferencia y desde el concejo y luego desde la personería de ese municipio, empezó a luchar por su gente.



“Por solicitud de las mismas comunidades colocó su nombre para aspirar la alcaldía de Suárez, porque le gustaba trabajar con la comunidad, sentía en sus venas esa necesidad de ayudar a la comunidad”, dijo el padre de Karina García.



De acuerdo con el alcalde de este municipio, Hernando Ramírez, la líder política tenía asignado un esquema de seguridad desde el 2018, integrado por dos escoltas y un vehículo blindado.

“Es cierto, tenía un esquema de seguridad, andaba en un vehículo del esquema, pero con todo y eso, no hubieron así medidas”, afirmó el padre.



Sobre el por qué la candidata se dirigía a estas zonas rurales como Bella Vista y otras veredas, el progenitor dijo que era porque la misma comunidad la invitaba.



La Defensoría del Pueblo el pasado 15 de agosto ya había publicado una alerta en la que advertía de que este municipio forma parte de uno de los corredores naturales entre los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca y el océano Pacífico usado por grupos al margen de la ley.



Además conecta la zona con el río Naya, "una de las rutas más ambicionadas por los grupos armados ilegales y el narcotráfico".



De ese modo, en el municipio convergen "todos los procesos de la cadena productiva y comercialización de la pasta base de coca y el consumo interno de cocaína y marihuana, articulándose a la dinámica de la subregión del norte del departamento", agregó la Defensoría.



Este lunes, desde un Consejo de Seguridad llevado a cabo en Popayán, el ministro de Defensa, Guillermo Botero ofreció $100 millones de recompensa por alias ‘Mayimbú’ y $50 millones por alias Marlon, principales sospechosos del asesinato de la candidata liberal.



El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), también se pronunció, rechazando y lamentando lo ocurrido. “Este asesinato evidencia la grave situación y crisis de derechos humanos que afrontan las mujeres que luchan por la representación a los espacios públicos con propuestas de cambios estructurales en la sociedad Caucana.



Este acto refleja la respuesta inoportuna del Gobierno y la falta garantías de protección de los aspirantes a elecciones locales, regionales y las medidas preventivas ante las denuncias realizadas por la grave situación de derechos humanos que viven hoy las mujeres y las comunidades indígenas en este departamento”, dice el texto.

