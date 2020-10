A lideresa de Nariño asesinada le habían matado a hijo menor de edad

A la líder indígena del pueblo awá Ana Lucía Bisbicus García, además de que sus victimarios la sacaron a la fuerza de un velorio para luego asesinarla, fue tal su crueldad que lo hicieron cuando estaba con su familia.

Cuando a las 8:30 de la noche del pasado sábado la mujer, de 50 años, asistía al velorio en la casa de una familia localizada en el corregimiento Buenavista, zona rural del municipio de Barbacoas, en Nariño, ella no estaba sola. La acompañaba su familia, que en medio del dolor y del llanto presenció impotente el asesinato.



Eso sucedió a pocos metros del lugar donde se estaba realizando la ceremonia de velación, al respaldo de la iglesia, muy cerca de la casa cultural y del predio conocido como Los Telembíes, donde ella en varias ocasiones brindó el acompañamiento y apoyo a varias familias desplazadas por la violencia, las que habían pedido protección semanas atrás por los fuertes enfrentamientos entre grupos armados ilegales que hacen presencia en esa región del pie de monte costero del departamento.



“En el momento del asesinato, cuando la sacaron”, reveló Rider Paí Nastacuas, consejero mayor de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa, organización al que pertenece el resguardo Pipalta Palvi Yaguapí, al que la líder tanto le sirvió y tanto tiempo le dedicó.



Esta triste y descabellada escena además de muy grave la califica como complicada, “porque las familias más humildes que viven hasta en lo más profundo de la selva, hoy se encuentran muy vulnerables ya que deben observar cómo se les quita la vida a sus compañeras y compañeros sin poder hacer nada”.



Hoy, cuando su comunidad le dio el último adiós, a Ana Lucía la recordaron con profundo afecto y gratitud porque se distinguió siempre por acompañar todos y cada uno de los eventos que se organizaban en ese extenso territorio bañado por el río Telembí y rodeado por selvas vírgenes.



Recientemente, con motivo del aislamiento obligatorio a consecuencia del coronavirus, la mujer promovió varias mingas consistentes en sembrar los productos que regala la madre tierra, todo con el fin de fortalecer la soberanía alimentaria dentro de su resguardo.



“Cuando tocaba estar en la cocina ella estaba en la cocina, cuando tocaba estar en las reuniones allí estaba ella, cuando tocaba estar en el taller también permanecía allí y si había una asamblea ella estaba allí pendiente”, recuerda Rider Pai, quien agregó que fue una persona que dio un buen ejemplo a chicos y grandes.

Su triste drama familiar

Pero detrás de esta mujer que siempre exhibió un gran dinamismo, empuje y espíritu de colaboración, había un ser humano con un terrible y doloroso drama familiar.



El pasado 6 de mayo, hombres fuertemente armados irrumpieron en su casa y asesinaron a uno de sus hijos que tenía 17 años, pero antes de emprender la fuga los asesinos dejaron una clara advertencia de amenaza de muerte a toda la familia.



Su esposo, Jimmy Abel Criollo, fue gobernador del resguardo indígena Pipalta Palvi Yaguapí en varias ocasiones y hoy sigue siendo un líder muy dinámico; no obstante, padece una enfermedad que lo tiene doblegado en los últimos meses.



“Él está muy mal de salud porque hace más de un año sufrió un golpe en la cabeza, sigue muy mal en estos tiempos”, contó Pai sobre su estado actual.



Otro hijo debió salir del territorio hace un año por las amenazas y hasta el lunes en la noche no había podido llegar para acompañar el sepelio de su madre.



La familia la completan otros tres menores de edad que ahora están sufriendo la ausencia de su progenitora.



Ni la líder Ana Lucía, tampoco su esposo y menos sus hijos han recibido la protección del Estado, a pesar de las difíciles circunstancias y el entorno que los rodea.



“Hemos pedido de todas las formas la protección al Gobierno Nacional pero eso ha sido imposible”, subraya con resignación el dirigente de esa organización.



Y 48 horas después del crimen que nuevamente enluta al pueblo indígena Awá en Nariño, cuando a Pai se le preguntó quién o quiénes son sus autores, su respuesta deja ver que antes que revelar una gran verdad están el miedo y el temor.



“Para nosotros este tema es bastante complicado, eso nos pone en alto riesgo, son muertes que se han dado a plena luz del día, en casas de familias donde hay mucha gente, entonces la gente sabe quién es, pero eso no lo podemos decir nosotros”.



Pero las autoridades civiles y los organismos de seguridad tienen muy claro que son integrantes de grupos armados ilegales, los que por la disputa de las rutas del narcotráfico y la minería ilegal llegaron hasta los territorios indígenas para imponer su ley.



En las honras fúnebres que se cumplieron este martes en el corregimiento de Buenavista, distante a unas dos horas y media de la cabecera municipal, las mujeres le rindieron un emotivo y sentido homenaje a su líder, con una calle de honor y banderas blancas como un mensaje de paz y tranquilidad, antes de depositar su cuerpo en la tumba.



“No queremos que nos sigan acabando a nosotros los indígenas, queremos que nos dejen vivir en paz”, es la solicitud que hace Pai en estos momentos de angustia y desesperación.



Mientras tanto la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), aseguró que las mujeres del pueblo Awá, como Ana Lucía Bisbicus García, son verdaderas tejedoras de vida y territorio.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO