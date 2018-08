A las 6:00 de la tarde del sábado se inicia Ley seca en Cali

Ministerio del Interior respondió que mantendrá la Ley Seca dictada para la Consulta Anticorrupción. Gremios del sector del entretenimiento solicitan no aplicar esa restricción.

El Ministerio informó que se busca mantener el orden público y la Ley seca será a partir de este sábado 25 de agosto, a las 6:00 p.m, y hasta el lunes 27 de agosto, a las 6:00 a.m.



También se decretó que los ciudadanos no podrán usar en el interior del puesto de votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. del domingo, salvo los medios de comunicación, a partir del inicio de los los escrutinios. Y se mantiene la restricción de porte de armas.



El alcalde de Cali, Maurice Armitage, dijo que se recurrirá a la Ley seca, aunque anota que entiende la preocupación de los comerciantes y señala que el comportamiento de los ciudadanos ha mejorado en esta capital.

Sábado ley seca Recuerden mañana viernes será como un sábado rumba hasta las 4 am la mejor música crossover el mejor ambiente Femenino de cali NO COVER haz tu reserva desde ya — celeste discotk (@celestediscotk) 23 de agosto de 2018

Los gremios del entretenimiento y diversión nocturna elevaron peticiones para que no se perjudique su actividad.



El secretario de Gobierno, Andrés Villamizar, dijo que es una normatividad obligatoria, el municipio adoptó el mínimo de restricción, aunque tiene la potestad de extenderlo. Planteó una unión con los comerciantes para plantearle al Gobierno una reunión para analizar estas medidas cuando no sean necesarias.

Ley seca este fin de semana en cali? Mejor viajo el martes para celebrar el cumpleaños el miércoles. — DonJairo (@_jairo85) 21 de agosto de 2018

En Cali se vivió una intensa polémica debido a que la administración municipal dictó ley seca durante el Día de la Madre en mayo pasado. Esa medida no fue aplicada en el Día del Padre en junio.