A las 3:00 a.m. cierre de rumba en sector de Menga, en Yumbo

De esta manera se reduce en dos horas y media el servicio en las discotecas y otros establecimientos de entretenimiento en vecindades del norte de Cali.

La Alcaldía de Yumbo informó que se definió el decreto que modifica el horario de rumba en establecimientos dedicados al entretenimiento nocturno que venían operando hasta las 5:30 a.m.



James Valdés, secretario de Gobierno Municipal, explicó que se tomó esta decisión ante una denuncias sobre microtráfico, consumo de alcohol en vía pública y conducción en estado de embriaguez.



El recorte del horario se aplica a los establecimientos desde la quebrada Arroyohondo hasta la carrera 40, todos los días de la semana, desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. del día siguiente.



Los establecimientos ubicados en la zona urbana los días, lunes, martes y miércoles, desde las 10:00 a.m hasta las 12:00 a.m. del día siguiente; los días jueves y domingo desde las 10:00 a.m hasta la 1:00 a.m. del día siguiente; los días vísperas de festivos desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. del día festivo; los viernes y sábados hasta las 3:00 a.m. del día siguiente.



Los establecimientos ubicados en zona rural, veredas y corregimientos, los días domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 a.m. del día siguiente, los días vísperas de festivos desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. del días festivo; los viernes y sábados desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. del día siguiente.