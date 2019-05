A la Pasarela más incluyente del país se subirán 120 modelos

Mañana, 120 modelos vestidas por 17 diseñadores de la región, a excepción de Alfredo Barraza, subirán a la Pasarela de la Inclusión, la última que organiza la actual administración departamental. En el Coliseo de Hockey Miguel Calero, de Cali, se esperan unas 2.000 personas.

“Pasarela de Inclusión es un proyecto construido con todo el amor, la pasión y el profesionalismo para poner en escena, con todo el glamour, al estilo de las mejores pasarelas de moda europea, poblaciones diferenciales, modelos de alta costura que se mezclan con modelos con discapacidad física y/o cognitiva, población indígena, personas mayores, mujeres de talla grande, población LGBTI, mujeres que afrontan procesos de quimioterapia y radioterapia para superar el cáncer, mujeres cuidadoras de personas con discapacidad que por esa condición no podían trabajar”, dijo Jimena Toro, la Gestora Social del Valle, la artífice de esta pasarela, al mostrar un adelanto de lo que se verá mañana.

Uno de los diseños de Guio Domínguez. Foto: Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO



“Como decía Frida Khalo ‘para qué quiero piernas si tengo alas’, todos debemos aplicar esa frase para todo lo que hacemos en la vida”, dijo Barraza, el invitado especial a esta Pasarela, quien mostrará una retrospectiva de los trajes que ha diseñado para las reinas de belleza de Colombia, de hace 10, 15, 20 y 30 años.



Samara Wells mostrará una colección de vestidos de novia bohemios, románticos.



“Trabajo con encaje, tules, organzas, mezclo muchas texturas, la característica de mis vestidos, pueden encontrar hasta cinco y seis texturas diferentes en un solo vestido”, dijo la diseñadora.



“Este es un evento que ha marcado nuestros corazones, nos ha enseñado a ver más allá, a entender que todos somos iguales, que no debemos discriminar y a entender que la moda cabe para todos”, agregó.



El diseñador Diego Morales mostrará un show donde el transformismo será el protagonista.



“Serán cinco artistas transformistas donde la ropa no tiene nada que ver con el comercio, es ropa creativa y cada pieza llevara un show independiente. La idea es que la comunidad LGTBI que tiene una característica esencial que es el transformismo, destaque esa parte cultural y artística de los que somos la comunidad, será una explosión de color, de creatividad”, dijo Morales.



El objetivo principal de esta Pasarela de Inclusión fue visibilizar historias de vida.

Bordados y calados de Cartago exhibidos por una de las modelos de esta Pasarela de la Inclusión. Foto: Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO



“Pasarela de Inclusión ha permitido que modelos no convencionales puedan mostrar su espíritu de superación, lucha y constancia, sirviendo como plataforma para ser incluidas en la vida laboral, deportiva y social. Zully Rodríguez participó en la primera pasarela a sus 15 años, era la primera vez que se atrevía a mostrarle a cientos de espectadores que utilizar prótesis en sus dos piernas para poder movilizarse no era un obstáculo para lograr sus sueños; Samantha Flores, la modelo de 20 años con síndrome de down, se transforma en una pasarela, dejándole ver al mundo que nació para ser admirada, para modelar, posar ante una cámara”, señaló la Gestora Social del Valle.

“La felicidad no se mide en cifras de pesos o dólares, el balance es que hoy hay más Samantas y más Zulis”, dijo la Gestora Social.

Alfredo Barraza; la Gestora Social del Valle, Jimena Toro, con Samantha Flórez. Foto: Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO



“La Pasarela es espectacular, algo único porque nos tienen en cuenta a nosotros los transformistas en el mundo del LGBI, antes de llamarme solo hacía shows transformistas en las discotecas gay”, contó Nany Sigma.

Los trajes de noche de Carlos Arturo Zapata. Foto: Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO



Carlos Arturo Zapata mostrará vestidos de fiesta.



“Trabajados en tela que producen volúmenes especiales que, desde el primer vestido hasta el quinto, guardan el lenguaje y el mensaje de la colección, difícil con solo cinco vestidos pero, creo, que lo he logrado. Van desde el rojo, gris, plateado, ocre y un verde con un beige espectacular”, dijo el diseñador.



Esta Pasarela también estuvo del lado de mujeres víctimas y victimarias de violencia que encontraron en la modistería, en los tejidos y calados, en el diseño de bisutería, una oportunidad. Y visibilizó también el trabajado de las bordadoras y caladoras de Cartago que ya cuentan con una tienda en Cartagena.