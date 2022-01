Han pasado nueve años desde cuando Cali alojó, en mayo del 2013, a los delegados que asistían a la séptima cumbre de los países que conforman la Alianza del Pacífico para impulsar protocolos y desarrollos en comercio, cultura, turismo, tecnología y medioambiente.



La Alianza del Pacífico está conformada por Chile, Colombia, México y Perú, y es un mecanismo de integración económica y comercial, basado en cuatro pilares: libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas y un eje transversal de cooperación. El grupo fue fundado en 2011.

Desde hace nueve años hubo cambios para el bloque de integración profunda, el cual tuvo su Cumbre ayer en la Base Naval de Bahía Málaga, en Buenaventura.



Asistieron los jefes de Estado de Colombia, Iván Duque; de Chile, Sebastián Piñera, y Perú, Pedro Castillo, y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.



También llegó el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Su país es un estado observador desde 2013, no es asociado, pero espera serlo, tras solicitud desde 2018.



Estuvieron, además, la canciller y vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez; el canciller de Chile, Andrés Allamand; y los ministros de Comercio de Colombia, María Ximena Lombana; de México, Tatiana Clouthier Carrillo; de Perú, Roberto Helbert Sánchez, y de Singapur, Gan Kim Yong.



Dentro de la Alianza se propuso la Declaración de Bahía Málaga-Buenaventura.



Al tiempo, en Buenaventura, autoridades buscan salidas a la crítica situación social y orden público, pues más de 700 personas salieron desplazadas de sus hogares en Bajo Calima, zona rural de este distrito, debido a la presencia de grupos armados organizados, como el 'Clan del Golfo' que no permiten ni el ingreso de defensores de derechos humanos o de algún funcionario del Estado.



Líderes sociales hacen un llamado desde Buenaventura para que el Gobierno agilice la puesta en marcha de todos los compromisos adquiridos cuando hubo el paro cívico en 2017, entre ellos, que los 400.000 habitantes de esta ciudad tengan el agua potable que han venido reclamando para un servicio no cada tres días, sino de 24 horas.



En la Cumbre de la Alianza se planeó, a su vez, formalizar la entrega de la Presidencia pro tempore por parte de Colombia a México.



Así mismo, los presidentes y altos dignatarios dieron la bienvenida a Singapur como nuevo asociado, el primero en la Alianza.



“Llega Singapur con su experiencia, con su tradición, como uno de los principales centros de innovación, ciencia y tecnología del planeta. Llega también con un valioso aporte en la cuarta revolución industrial y para enriquecer la relación de comercio e inversión, siendo uno de los líderes mundiales en logística portuaria y logística de comercio exterior”, aseguró el jefe de Estado colombiano.



El ingreso de Singapur es el primero que se registra en la década de vida de la Alianza y, de acuerdo con el presidente Duque, arriba “para movilizar inversión y para abrirse al comercio de los países fundadores de la Alianza del Pacífico. Esta llegada de Singapur marca un hito histórico, y es un paso más con la pronta llegada de Ecuador como miembro de pleno de la Alianza del Pacífico”.



Duque manifestó que Singapur significa cooperación técnica en áreas donde se rigen por la excelencia, como la calidad educativa, los proyectos de valor agregado tecnológico en el sector industrial y la capacidad de formar una fuerza laboral pertinente, “para asumir los retos de la cuarta revolución industrial y posicionar a América Latina como un centro de programación y como centro de bienes y servicios consolidado”.



Con el ingreso de Singapur, adicionalmente, se abren las puertas a la cooperación en diversas áreas como la energética, el comercio de alimentos, la economía digital, la infraestructura y soluciones urbanas, gestión portuaria y logística y la interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior.

Empoderamiento de las mujeres

En la Cumbre de la Alianza del Pacífico se dio impulso a un plan a un plan de acción, en un plazo de seis meses, que permita promover una mayor participación de empresas lideradas por mujeres en los encadenamientos productivos, de forma tal que se favorezca su inserción en el comercio intrarregional y extrarregional, con especial énfasis en los emprendimientos de las mujeres rurales.



Esta es una de la dos propuestas dentro de la Alianza que se discuten hoy en la Cumbre, la cual se realiza en la Base Naval de Bahía Málaga, en Buenaventura.



De acuerdo con la vicepresidenta y canciller Ramírez, se busca el empoderamiento económico de las mujeres.



La segunda propuesta tiene como objetivo realizar, en esos mismos seis meses, un diagnóstico de las políticas públicas a nivel económico con enfoque de género para identificar elementos estratégicos que aumenten y mejoren la participación de las mujeres, de cara a un crecimiento económico sostenible y con equidad.



"Con el aval de los Cancilleres y Ministros de Comercio, esta propuesta se convertirá en un mandato de la Alianza del Pacífico, que estará a cargo del Grupo Técnico de Género", dijo Ramírez.



La alta funcionaria destacó que el 11 de diciembre de 2020, en el marco de la XV Cumbre de la Alianza del Pacífico, realizada en Chile, los mandatarios de Colombia, México, Chile y Perú firmaron la ‘Declaración de la Alianza del Pacífico sobre Igualdad de Género’, junto con la hoja de ruta para la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres de este mecanismo de integración regional.



Con ello, se busca guiar el quehacer de la Alianza del Pacífico en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas e iniciativas, para impulsar el desarrollo económico y social de las mujeres de los países miembros.



En esta Cumbre se programó la suscripción de la Declaración sobre Fortalecimiento a la Economía Creativa, que permitirá posteriormente contar con una hoja de ruta para la recuperación económica y la transformación social en los países de la Alianza del Pacífico en este importante sector de la economía.



