'A Karina García la habría mandado a matar un político en Cauca'

La Fundación Paz y Reconciliación denunció que el asesinato de la candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, Karina García, ocurrido el pasado primero de septiembre cuando junto a otras cinco personas se movilizaban en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por el corregimiento de La Betulia, habría sido ordenado por un político rival.

El subdirector de la Fundación, Ariel Ávila, dijo que tienen informaciones sobre el aspirante que contactó a los delincuentes para acabar con la vida de la candidata, quien era la más opcionada de ganar las elecciones.



“La información que tenemos es que eso fue pagado por un político a la disidencia de las Farc y ellos sacan ese comunicado para distraer a la opinión pública y las investigaciones (…) Más o menos tenemos información, pero no somos la Fiscalía para revelar nombres", dijo Ávila



De igual forma, el funcionario indicó que el supuesto grupo armado liderado por Leider Johany Noscue, alias Mayimbú, no es una guerrilla, y que en el norte del Cauca aún no se han repartido el territorio. “Toda esta gente no es una guerrilla, son sicarios que contratan”, agregó.

El también candidato a la Alcaldía de ese municipio, César Lizardo Cerón, dijo que junto a sus compañeros aspirantes realizarán las denuncias correspondientes porque informaciones como esta los pone en alto riesgo.



Cerón afirmó que, como consecuencia de los hechos violentos, no regresó a los sectores rurales y adelanta las actividades con los líderes comunitarios para no ser objeto de acciones similares.



Un amigo de la candidata liberal, quien prefirió mantener en reserva su nombre por seguridad, dijo que todo apunta a que ella fue mandada a asesinar por asuntos de política y por ser la más opcionada a ganar las elecciones.



Días previos a su muerte, Karina García Sierra, en videos en sus redes sociales, señaló que su vida corría riesgo por noticias falsas.



En el ataque armado, además de García Sierra, fueron asesinados la madre de la candidata, Otilia Sierra, de 56 años de edad; Aidé Trochez, representante de la mesa de víctimas y representante legal de la Asociación de Campesinos de Suárez; el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Brisas en Suárez, Héctor González; Lavedis Ramos, seguidora de la campaña; y el aspirante al concejo de Suárez, Yeison Obando, de 22 años.



El carro quedó quemado y con perforaciones de fusil.



POPAYÁN