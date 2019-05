A estudios, la calzada que se vino abajo en vía a Buenaventura

El Instituto Nacional de Vías (Invías) realizará estudios geotécnicos, geológicos y estructurales en la zona donde se desprendió parte de una de las dos calzadas de la carretera entre Buenaventura y Buga. El propósito es conocer el estado real de la vía y si una falla geológica fue la causante de la pérdida de la banca para hacer la reparación.

Aunque desde marzo pasado, la carretera empezó a ceder, las precipitaciones de las últimas semanas en la región desestabilizaron el terreno hasta que la banca se desprendió, gravemente, el fin de semana. El hecho ocurrió en el kilómetro 89, en la zona entre Loboguerrero y Mediacanoa.



Así lo manifestó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, frente al daño en la vía que une el puerto marítimo con el centro de la región para comunicarse con el interior del país.



La mandataria señaló que urgen medidas para reparar la carretera. “Necesitamos respuestas y soluciones rápidas. Esto lo maneja Invías. Nosotros como departamento no la manejamos. Por supuesto estamos presionando a Invias para que nos solucione rápidamente y no se nos termine de deteriorar la vía”, señaló la gobernadora Toro.



El director nacional de Invías, Juan Esteban Gil, respondió que se desplazó al sitio para determinar los daños.

El funcionario añadió que “se pretende garantizar que la vía existente actualmente no presente afectaciones, y sea totalmente estable al tránsito y a la operación del flujo vehicular”.



El director Gil dijo, además, que el paso por la otra calzada está habilitado en contraflujo, es decir, en ambos sentidos para que no se afecte el transporte de carga por este corredor vial. Sin embargo, algunos transportadores y camioneros dijeron que el paso por este sector es lento y que sí se han visto afectados por el daño en la carretera desde hace más de un mes.



Así mismo, el director de Invías dijo: “Se están tomando todas las medidas técnicas y financieras para asegurar una solución de fondo y contar con obras duraderas que permitan recuperar la vía”. Gil aseguró que se busca que “no presenten nuevas afectaciones y que la carretera sea totalmente estable al tránsito y a la operación del flujo vehicular”.



Sobre las medidas financieras, el ingeniero Gil indicó que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que estuvo a cargo de la vía hasta el 28 de marzo pasado cuando se terminó la concesión con la firma Vía Pacífico SAS, hará un traslado de recursos. No precisó cuánto, pero sostuvo: “Garantizaremos la ejecución de las obras en los puntos críticos que se llevarían a cabo para recuperar la segunda calzada que se perdió en esta afectación invernal”.



Además, dijo que el Invías realiza un monitoreo permanente de la vía para no afectar la movilidad ante cualquier amenaza de riesgo. “En caso de que evidenciemos alguna anomalía adicional realizaremos los análisis técnicos necesarios para garantizar la intervención inmediata, con el fin de no restringir el tránsito sobre esta importante vía para el país”, puntualizó Gil.



La gobernadora del Valle reiteró la necesidad de una pronta reparación. “Con el pasar de los días, la afectación en el sector puede avanzar, lo que pone en riesgo la otra calzada, agudizando la situación por la ola invernal en la región”. Sostuvo que se debe evitar mayor afectación y deterioro a la infraestructura vial.



El secretario de Infraestructura del Valle del Cauca, Miguel Ángel Muñoz, indicó que la vía entrará en un proceso de concesión para que el Gobierno Nacional asuma el mantenimiento de la misma. Se espera que esta carretera se incluya como lo ha venido prometiendo el Gobierno Nacional, dentro de la malla vial del departamento.

Invías no precisó cuándo empezaría la reparación. Primero, los estudios geológicos. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Entre tanto personal de la Secretaria de Gestión del Riesgo departamental anunció desplazarse a la zona para establecer lo que pudo ocasionar la remoción de masa en el sector. “Estaremos con la geóloga para que mire y nos dé un informe sobre el tema. Vamos a mirar la situación porque tenemos unos indicios, pero queremos estar allá con el apoyo de una persona técnica para lograr una explicación técnica”, aseguró Jesús Antonio Copete, secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca.



El tramo donde se desprendió la banca está dentro de los atrasados trabajos de la doble calzada Buga-Buenaventura, que llevan 11 años y aún no se terminan, sumando ahora estos arreglos que deberán realizarse a corto plazo.



En febrero de este año, el Bloque Regional y de Congresistas del Valle del Cauca, con el senador Alexánder López a la cabeza se reunió en la Cámara de Comercio de Cali, donde hizo pública su inconformidad con respecto al proceso de concesión de la vía Buga- Buenaventura "y el contrato de concesión de la malla vial del Valle, que incluye varios tramos sensibles de la región".



Según López, en los últimos dos años se vio frenada la concesión por la interrupción del contrato debido a una solicitud de caducidad por parte del concesionario. La estructuración del nuevo contrato fue prometida para finales del gobierno anterior, pero la ANI informó que en este año se trabajaría primero en los estudios y que tan solo hasta el 2020, la obra para terminar la doble calzada se adjudicaría.



CALI