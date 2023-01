En una parcelación campestre, a unos 20 minutos del área urbana de Jamundí, hay incertidumbre por extorsiones desde fines del año pasado.



En diciembre se presentaron dos acciones con explosivos, uno de los cuales afectó el tanque de agua que abastece a los 205 predios del condominio. Un segundo artefacto no detonó.



A fines de año fue cerrada la válvula en un acueducto rural y eso no ha podido ser resuelto.



Aunque las autoridades del Valle del Cauca se han reunido para determinar acciones, la alarma y la sed no pasan.



Los mensajes intimidatorios empezaron desde comienzos de diciembre cuando les llegó un mensaje a propietarios que si no pagaban una extorsión de 20 millones de pesos se quedarían sin el suministro de agua.



Esa intimidación se enmarcaría en un presunto 'impuesto a la guerra' de un grupo ilegal que sería la disidencia 'Jaime Martínez'. Eso no ha sido establecido por organismos de seguridad en una región donde hay presencia del 'clan del Golfo' y 'Pelusos'.



Luego, en el corregimiento de Villacolombia, donde está la planta, llegaron tres hombres que cerraron la válvula de servicio a la parcelación.



Comunidad de la localidad rural dice que no es responsable del corte de agua. Según autoridades judiciales, tres hombres habrían llegado hasta el acueducto de Villacolombia y suspendieron el suministro al condominio.



En las últimas horas circuló una denuncia según la cual habrían marcado la fachada de casas con la palabra 'Farc'.



El secretario de Gobierno de Jamundí, Fernelly Quijano, dijo que se han atendido los llamados y se ha dispuesto mayor presencia con miembros de la Policía Militar y el Ejército.



Pero están pidieron solución para que se restablezca el suministro de agua potable, petición elevada ante Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), desde un punto de captación en río.



Las extorsiones golpean el sur del Valle del Cauca. La semana pasada se divulgó un video en el que, al parecer, una mujer entrega un sobre a los trabajadores de una estación de servicio en el municipio de Jamundí.



Según la denuncia, era un panfleto a nombre de las disidencias de las Farc, del frente Jaime Martínez, en el que se les requiere a los comerciantes enviar una delegación para adelantar una reunión con las disidencias en zona rural.

