A colombiano señalado de asesino serial le negaron residencia en Chile

La Policía de Chile dio captura a Diego Alexander Ruiz Restrepo, de 30 años, nacido en Cali y quien es señalado de una serie de asesinatos en ocho días en el barrio Meiggs, centro de la capital chilena. En los medios lo citan como el asesino del barrioo Meiggs.



La Fiscalía Centro Norte en ese país informó que asesinaría a sus víctimas mientras dormían en andenes y la mayoría en situación de calle. Una de sus víctimas sería otro colombiano, procedente del Cauca.



Los homicidios ocurrieron entre el 1 y el 8 de noviembre en el sector de Meiggs, entre las comunas de Santiago y Estación Central, zona cercana a la intersección de Avenida Libertador Bernardo O’Higgins con Matucana.

Desde hace siete años, Diego Alexander Ruiz Restrepo se fue para Chile donde trabajó en distintos oficios pero en la mayoría del tiempo en tareas relacionadas con la construcción.



El colombiano, entonces de 22 años, había salido de un barrio del oriente de Cali,. donde estudió al menos hasta parte de la secundaria. Quienes lo conocieron en Chile dicen que tenía un nivel de conflictividad y se habría visto envuelto en discusiones. Ese comportamiento sería algo diferente al que se le conocía cuando estaba residenciado en Cali.



En el portal de La Nación Chile, Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, dijo que el imputado ingresó a Chile con visa de turista en 2013, intentó regularizar su situación, abandonó los trámites y posteriormente cometió una serie de delitos. Si bien procedía en ese momento la expulsión, esta no se produjo –indicó-por burocracia en el Poder Judicial.

Una versión en redes dice que tendría un hijo, pero eso no eso no está confirmado. Solo se detalla que en 2018 y 2019 solicitó su residencia en Chile, pero las autoriodades de ese país se la habrían negado presuntamente por se vio enredado en un hurto. Según autoridades chilenas, permanecía en situación irregular.



Hasta ahora, las autoridades colombianas no reportan que tuviera antecedentes.

La Policía de ese país lo detuvo desde el lunes a partir de un seguimiento por la muerte de al menos cuatro habitantes de la calle en el transcurso de noviembre en Santiago. Dos personas salieron heridas en esos lances que protagonizaría en momentos de calles solitarias y cuando las víctimas dormían.



La captura de Ruíz Eestrepo se ejecutó en la calle Diego Portales de la comuna de Estación Central.

El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, se declaró consternado y precisó que serían al menos seis víctimas, cuatro de ellas personas en situación de calle. "Estamos en presencia de un asesinato de características horribles como es el 'asesinato en serie', con probabilidades de que la investigación arroje otras víctimas que hayan sucedido en fechas anteriores”.



En declaraciones a medios chilenos, el general director de Carabineros de Chile, Mario Rozas, dijo que sería una tarea sistemática de profesionales y se avanza en las indagaciones para determinar si hay nexos con otras muertes.



En el apartamento de Ruiz Restrepo se habrían encontrado evidencias que lo vinculan con los homicidios en comunas del suroeste de la capital.



De acuerdo con la Fiscalía, Ruiz no reconoció a todas las víctimas pero admitió estar vinculado a algunos de los casos investigados. No se conocen sus motivaciones.



En el allanamiento, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros encontró armas blancas y vestimenta que serían claves para determinar las resoonsabilidades del co,lombiano.



El reporte oficial dice que los dos primeros homicidios ocurrieron el 1 de noviembre al amanecer cuando fueron asesinados Carlos Vivas, un colombiano, de 35 años, y Guido Gallardo, de 64 años y nacionalidad chilena.



Ruvar, natural del municipio caucano de Miranda, fue apuñalado en distintas partes del cuerpo. El ataque se presentó, al parecer, mientras dormía en situación de calle, aunque otras versiones aseguran que fue producto de una riña.



Unos minutos después, cerca del primer ataque, fue asesinado Gallardo que dormiría en un andén.



Los ataques a personas se repitieron el 7 de noviembre y el día 8 de noviembre cuando se habrían cometido cinco homicidios. Entre las víctimas están un hombre y una mujer que estaban durmiendo en un paradero del Transantiago, sector de la Alamedfa, cerca del barrio Meiggs, en un ataque con arma cortante.