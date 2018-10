A Cali le llegó la hora de montar su industria de cine: Marlon Moreno

“Soy actor porque lo llevo en la sangre, en los huesos, es lo que me hace vivir”.

Es una frase que se le creció desde su infancia cuando veía a su hermano Ricardo. Y más cuando el profesor de literatura, Jesús Duque, también director de teatro, entendió que tenía el empuje para ser uno de los personajes de la obra Platero y yo.

Eran días en los barrios Salomia y Santa Elena, donde sus padres le dijeron; ‘Haga lo que quiera pero sea feliz’.



Marlon dice que ser actor es una forma de vida. No es fácil de comprender cuando hay otros puntos vistas.



“Ser actor es difícil aquí o en cualquier parte del mundo”, comenta. Lo dice él que tuvo 18 años ininterrumpidos de trabajo hasta alcanzar esa serie cúspide siendo don Pedro Pablo León Jaramillo, ‘El Capo’.



Aunque circularon historias que decían que hasta Marlon se había tomado a pecho ese personaje, él sostiene que es una parte de esa carrera interpretando a otros, a muchos.



De hecho, desde el colegio tomó papeles y roles a los que les quería dar personalidad. Al terminar su bachillerato siguió su formación actoral que duró un año en el teatro Foro de Cali, pero el destino lo llevó a México y estuvo un año y medio en la Universidad de las Américas estudiando psicología.



Sin embargo, la chispa y el talento teatral seguían latentes y a su regreso a Colombia luchó para pagarse un viaje que luego hizo a Francia. Todo por su pasión: actuar.



Ahora, el actor piensa en la silla de director, aunque sabe que volverá a la escena. Durante los últimos años se fue a Los Angeles, donde ha debido aprender inglés y luchar por su carrera.



A Cali trae su segundo taller Aria 'Aproximación a la realidad e Identidad del actor con respecto del personaje’, que empezará este lunes y terminará el 2 de noviembre. El taller va de la mano con el proyecto ‘Simbiote’, la primera serie web producida en Cali para el mundo.



Y planea rodar ‘Insurrección’, para lo que trabaja desde el guion hasta la búsqueda de inversionistas.

Marlon Moreno se destaca por la fuerza que imprime a sus personajes. Su papel de Pedro Pablo León Jaramillo, El Capo, uno de los más recordados. Foto: Archivo Particular

¿Cómo es preparar un personaje?

“Un actor tiene que leer mucho, sobre todo, de literatura e historia universal. Hay que hacer un trabajo de investigación en donde cada mirada que yo le haga al personaje debe ir acorde con lo que supongo debe funcionar en su universo. El personaje es como un tablero en blanco, en el que tengo una información, y donde debo encontrar puntos de identidad”.



¿Incluye un enfoque psicológico como actor?

“Soy un observador de lo que me rodea. No dejo de ver desde cómo camina alguien hasta sus palabras”.



¿Su perfil es seductor?

"Nunca lo vi así, me sorprende porque nunca me imaginé como seductor y soy hasta tímido. ‘El Capo’ es un referente, siento que me tocó trabajarlo muchísimo”.



¿Cuál es el género que más le ha impactado?

“Me gusta el thriller, el drama, la comedia pero el humor negro, por el lado de los cortos, me encanta”.



¿Ha cambiado la forma de actuar en cine y TV ?

“Todo ha ido cambiando, por ejemplo el contenido en cómo los jóvenes de ahora ven la televisión. Prefieren series de 10 minutos a diferencia de antes que eran de 30. Yo pienso en esas historias”.

¿Algún personajes lo sorprendió por la respuesta del público?

“El Capo. Nunca me imaginé que la gente me percibiría así y me preguntan en la calle para cuándo El Capo 4”.



¿Por qué ahora en Cali?

“Nací en Cali y es la ciudad más potente en actuación y en dirección desde los días del maestro Enrique Buenaventura, para seguir con Carlos Mayolo, Luis Ospina, Sandro Romero Pereiro. Y otra generación con Antonio Dorado, Óscar Ruiz Navia, Carlos Moreno, Jorge Navas, y Óscar Acevedo. Cali y Colombia deben pensar en una industria propia.



¿Qué contará en la película Insurrección?

Es una historia escrita por Mauricio Marulanda que muestra a un grupo cansado de la corrupción, toma la justicia por su propia mano, incluida la delincuencia de cuello blanco. Es lo que pasa en países de Latinoamérica. Buscamos el apoyo casi puerta a puerta. Es duro pero tenemos amor por esta carrera”.







