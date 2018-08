Censo de 13 mil venezolanos no es la mitad de los que llegaron a Cali

En parques, calles y casas se encuentran ciudadanos del vecino país que buscan alimentos, oportunidades y refugio. Alcalde considera que son más de 40.000.

El arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, en un comunicado, le pidió al Gobierno Nacional que se decrete la emergencia humanitaria para atender a los venezolanos en la capital del Valle.



En consideración de Monsalve, "esta declaratoria permitirá la movilización urgente de recursos para cubrir las necesidades humanitarias básicas, como alojamiento, atención primaria de salud y alimentación, seguridad y protección de los derechos de la población afectada”.



“El asunto no es decretar la emergencia, el problema es contar con los recursos porque cuando se han abierto servicios humanitarios se incrementa su llegada”, dijo Armitage.



Anotó que el censo marcó 13.000 personas pero son más, pueden ir entre 40.000 y 60.000.

Una muy buena e importante noticia: todos, absolutamente todos los niños venezolanos que lleguen a Cali recibirán cupo en colegios públicos de la ciudad. Ya hay 700 estudiando y todos serán atendidos. La @AlcaldiaDeCali es solidaria con los hermanos venezolanos. — Andrés Villamizar (@villamizar) 24 de agosto de 2018

El secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar, precisó que en Cali hay unas 220.000 víctimas del conflicto armado que no han sido atendidas adecuadamente, y 5.000 habitantes de calle cuyos servicios están copados por los venezolanos.



Monseñor citó a Quito, Ecuador, que decretó la Emergencia Humanitaria y habilitó albergues temporales por grupos familiares. “Ese ejemplo debe seguirlo Cali, antes de que vivamos una verdadera catástrofe humanitaria”.



Explicó que con el decreto de ‘Emergencia Humanitaria’ se podría activar un código especial, que permita coordinar a los diferentes entes municipales, autoridades nacionales y locales, funcionarios de las Naciones Unidas (ONU), e instituciones sociales, para atender las necesidades de refugiados y migrantes, de los venezolanos en tránsito o retorno, y de los residentes que buscan establecerse en la ciudad y región.



El alcalde Maurice Armitage dijo que decretar una emergencia no sería suficiente porque no se dispone de recursos para la atención de los venezolanos. Dijo que el censo señalo la presencia de unos 13.000 venezolanos en esta ciudad, pero los estimativos pasan por 25.000 y ascienden entre 40.000 y 60.000.



Se estima que a diario llegan unos 400 venezolanos. Monseñor Monsalve dijo que "se debe priorizar la atención a personas en situación de doble riesgo, como discapacitadas, mujeres en gestación, menores de edad y adultos mayores. Todo ello, con el criterio de mantener los grupos familiares evitando la separación de padres e hijos”.



El Arzobispo dijo que la atención a los venezolanos ha estado “huérfana de una decisión institucional” y se ha concentrado en la respuesta de la sociedad civil, especialmente la Iglesia Católica en su Pastoral Social y de Migrantes.



El pasado miércoles 15 de agosto fue cerrado el albergue del barrio La Independencia, que resultó insuficiente. Ahora se avanza en un proceso de reparación de redes de evacuación, con Empresas Municipales de Cali (Emcali), para habilitarlo como acogida a la población con atención de prioridad”.