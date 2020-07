A caballo bloquean vía en el Valle por falta de apoyo en pandemia

En un plantón, la Asociación Vallecaucana de Pesebreras y Caballistas (Asovape) llamaron la atención para que se les permita su regreso a las cabalgatas ecológicas como la fuente de su sustento y una alternativa para la recreación.

Cerca de un centenar de caballos llegaron hacia las 10:00 de la mañana a un punto cerca del límite entre los municipios de Cali y Jamundí, en sentido norte a sur, hacia la carretera Panamericana.



Se trata de la manifestación de dueños y trabajadores de pesebreras, especializados en cabalgatas ecológicas, pero que no pudieron volver a trabajar desde la declaratoria del aislamiento obligatorio.



Las concentraciones de la Asociación se presentaban a la misma hora en el barrio Mariano Ramos y La Sirena, vereda al oeste de la ciudad.



Los voceros pidfieron las autoridades que les permitan regresar a sus tareas, con las condiciones y protocolos de bioseguridad. Afirman que no han recibido ninguna ayuda y los animales ya están aguantando hambre, pues no tienen ingresos para el sostenimiento. Cada animal demanda entre 1,5 y 2,0 millones de pesos al mes.



Jorge Ceballos, uno de los voceros del sector, dijo que es un gremio que ha sido invisibilizado en esta crisis y no ha tenido reconocimiento alguno como otras actividades en el país. Dijo que en las pesebreras y cabalgatas hay una cadena productiva en la que se unen cerrajeros, veterinarios, cuidadores y otros.



Víctor Franco, administrador de una pesebrera, dicen que esta actividad cumple más de dos décacas y genera una opción de turismo y recreación saludable.



Anotó que ya disponen de un borrador del plan piloto para el regreso que se sometería al análisis de la administtración municipal