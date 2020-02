'Me sorprende que no exista acceso al cannabis medicinal’

David John Nutt es una de las autoridades mundiales en neuropsicofarmacología y se ha especializado en la investigación del cannabis.



El científico británico fue invitado por la Fundación Valle del Lili a dictar la conferencia Neuropsicofarmacología del cannabis.

Este medio dialogó con el doctor Nutt acerca de este tema apasionante y polémico.



En Colombia no existen medicamentos, con base en cannabis, con registro Invima. ¿Cuál es su opinión al respecto?



Sé que hace cuatro años se aprobó la legislación (la Ley que permite el cultivo, la fabricación de insumos y los productos demandados en la industria farmacéutica), pero en el momento los pacientes no tienen acceso a medicamentos. Ese es un gran problema.



En este aspecto, Colombia está peor que el Reino Unido. Es algo inusual. Esperaba ver en Colombia un poco más de acceso a los medicamentos. Me sorprende que no exista.



Se autorizaron los cultivos para elaborar medicamentos con cannabis, pero estos no tienen registros...



Veo un beneficio en que el cannabis medicinal sea considerado como una categoría diferente a los fármacos, pero no con respecto a lo que piensan algunos gobiernos de tratar de poner más obstáculos para que los pacientes tengan acceso. En Inglaterra hicieron algo muy parecido: tratar el cannabis medicinal como un compuesto diferente. Esto ha servido para que los gobiernos impongan más y más restricciones a los productos.



Un sistema de mostrar sería el de Holanda donde tienen una categoría diferente, pero esto ha venido acompañado de una voluntad del gobierno para mejorar el acceso. En Canadá también tienen una categoría diferente, no tienen registro como acá y eso hace que el paciente deban pagar de su propio bolsillo los medicamentos, y estos, generalmente, son costosos. Esto también se convierte en una barrera.



¿Esas restricciones se deben a que aún hay tabúes, estigmas?



Todas. Tabúes, estigmas, la mentalidad de la guerra contra las drogas. Pero también hay una ignorancia deliberada, una ceguera deliberada de los gobiernos para no querer ver cuáles son los valores que tienen estas medicinas. Eso es algo que estoy, alrededor del mundo, tratando de cambiar.



¿El cannabis que usted investiga qué fin tiene?



El cannabis ha revolucionado el tratamiento de las epilepsias refractarias de los niños con el cannabidiol. Esos niños ahora pueden vivir y dejar medicamentos convencionales. También revoluciona el tratamiento del dolor. Pero la aplicación puede ser mucho más amplia.