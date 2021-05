Al 98 por ciento asciende ocupación de UCI del Valle

Ante el aumento de pacientes que requieren atención de alta complejidad, las autoridades del departamento trabajan en forma acelerada para habilitar nuevas camas destinadas a la atención e iniciar el traslado a otras regiones si es necesario.



La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, dijo que se adelanta “la verificación y un trabajo con la Red pública y privada, con el Ministerio de Salud y la Gobernación para tener la posibilidad de abrir camas de forma rápida, algunas con unas cánulas de flujo laminar que pueden reemplazar un ventilador. Estamos buscando ventiladores para ello, pero tenemos la dificultad en nuestras ciudades intermedias para la movilidad de nuestro cuerpo médico”.

ACTUALIZACIÓN 📊 27/05/2021 Cifras COVID-19 en el Valle del Cauca. pic.twitter.com/mMvOZEWtXu — Secretaría de Salud de Valle del Cauca (@secsaludvalle) May 28, 2021

En las UCI, en el Valle del Cauca hay 786 pacientes por covid-19 y 343 con otras patologías. Lesmes dijo el miércoles que “tengo 74 pacientes esperando cama el día de hoy. Tuvimos la oportunidad de mandar pacientes a Pereira, pero se perdió y estamos mirando la posibilidad de enviar pacientes al Huila, estamos haciendo un ejercicio con todas nuestras clínicas de seguimiento de camas de UCI”.



La alerta roja en la red hospitalaria señala que el 65 por ciento de las camas UCI deben estar destinadas exclusivamente al uso de covid.

#Vacúnate || “Tenemos hoy la posibilidad de abrir la vacunación a las personas mayores de 55 años que estén en el portal ‘Mi Vacuna’” @lesmesdmc.



Más detalles>> https://t.co/UEh1wDaBoR pic.twitter.com/QXxWu6Eal2 — Secretaría de Salud de Valle del Cauca (@secsaludvalle) May 26, 2021

A la situación en la red hospitalaria por la pandemia se suma ahora la atención que demandan quienes llegan heridos de situaciones registradas durante el paro.



“El sistema de salud está para atender a cualquier persona y en cualquier consustancia si no tuviéramos estos efectos terribles del paro con heridos y personas requiriendo servicios de salud, estaríamos un poquito más tranquilos, eso no significa que no estemos buscando los medios para responder a la atención sin distinción de cualquier persona que lo requiera”, señaló Lesmes, quien insistió en la necesidad de la libre movilización de la misión médica.

