'Asesinato del periodista Andrés Guevara habría sido planeado'

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que se habría cometido con arma de fuego de fabricación industrial.



Señaló que la Policía, la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de este último organismo de seguridad están al frente de los operativos para hallar a los culpables de un crimen que se habría cometido de manera premeditada, es decir, habría sido planeado o calculado.

Pero también por hipótesis relacionadas con situaciones de orden público en el barrio Mariano Ramos a donde, el periodista, de 27 años, había regresado a vivir., pues se había visto obligado a dejar ese sector por intimidaciones de muerte.



(Lea también: Policía ofrece $20 millones de recompensa por atentado a periodista)



El mandatario anotó que el periodista había denunciado las amenazas en el 2017.



"No descartamos ninguna investigación ni hipótesis al respecto, las que están asociadas al ejercicio de él como periodista", dijo Ospina, quien insistió en que no se puede descartar ninguna hipótesis, ni siquiera la relacionada con posibles relatos que le hayan dado cuenta hace tres años sobre la crítica situación del barrio Mariano Ramos.



"Es una situación muy complicada y muy triste. Era un hombre joven y padre joven, una persona que no debió haber caído producto de las balas".

Era un hombre joven y padre joven, una persona que no debió haber caído producto de las balas FACEBOOK

TWITTER

(Lea también: La verdad tras el proyecto de vivienda frente a corredor del río Cali



En un comienzo, la Policía había ofrecido recompensa hasta por 20 millones de pesos para hallar a los criminales. .



Ahora, subió hasta 50 millones de pesos para quien dé informes sobre el paraderos de los autoridades de este hecho que generó repudio en la capital vallecaucana.



Dijo que con la Fiscalía se ha dispuesto de un equipo especializado de élite para esclarecer este crimen.



El comunicador era egresado de la Universidad Autónoma de Occidente y hace tres años estaba vinculado al periódico Q'hubo que pertenece a la casa editorial El País S.A. de Cali.



CALI