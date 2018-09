Instituto que ha dado 'luz' a 3.300 niños en el Valle busca apoyo

Más de 3.300 niños han logrado ser atendidos y con ello tener una mejor calidad de vida con los programas que desarrolla la Institución para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca.Hace 78 años la institución ha rehabilitado, educado y protegido a niños con discapacidad visual y auditiva en la ciudad y región. Pero actualmente pasa por una de sus peores crisis económicas.

El 50 por cierto de los menores padece de discapacidad visual, mientras que el 50 por ciento restante padece discapacidad auditiva. De acuerdo con Perea, entrenar, rehabilitar y enseñar a un niño durante el proceso cuesta al rededor de 1’470. 000 pesos con el equipo profesional.



Joselin Sofía Rivera, una niña de 11 años, a pesar de padecer de una sordera profunda debido a un accidente, no utiliza ningún dispositivo o implante coclear para lograr hablar. Por medio de la lectura labio facial, mucha dedicación y empeño ha logrado superar la barrera de no poder comunicarse con los demás.



Como Joselin, hay 150 niños más que alberga el Instituto, donde 43 profesionales entre docentes, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos y nutricionistas, día a día mejoran la calidad de vida de estos niños.



Pedro Pablo Perea, director del instituto, desde hace 8 meses afirma que a través del proceso pedagógico pueden revivir las potencialidades de cada pequeño y sus familias.

El instituto cuenta con salas didácticas para el aprendizaje de los niños. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Semillas Tempranas, Mirando Ando, Nacer Oyendo, Misión Unidad, Ser Familia y Todos tus Sentidos son los espacios para el desarrollo integral de los niños y niñas. En los salones albergan al rededor de 10 niños, desde 0 años hasta los 6 u 8 años.



“Las familias pagan entre 20 y 50 mil pesos mensuales cuando tienen la manera de hacerlo, cuando no pueden el niño no pierde la cobertura”, dice el director Perea.



Este año, el presupuesto que brinda el Estado para el sostenimiento de los niños disminuirá, donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ya no dará sus aportes por un año, sino por 6 meses, ya que este tiempo es suficiente para el tratamiento de los niños.

En el instituto les proporciona a los niños implantes especiales para su audición. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

De acuerdo con el director Perea, el Estado afirma que una discapacidad no es una vulneración de derechos, pero él explica que el menor al tener esta dificultad se vuelve vulnerable en el entorno en el que vive.



Al rededor de 800 millones serían los recursos que dejarían de recibir por parte del ICBF, según la ley 1878 que salió este año del Ministerio de Justicia.



Por otra parte, dejará de recibir donaciones económicas por parte de la entidad CBM Christoffel-Blindenmission (Christian Blind Mission) que ayuda a poblaciones con grandes necesidades. La fundación por 40 años, anualmente donaba cerca de 1.100 millones de pesos. Esto se da porque Colombia no es considerado como un país sujeto de donaciones.



Por ello, el instituto busca que toda la comunidad y empresarios de la ciudad contribuyan con el desarrollo de los pequeños. Su meta es recaudar 800 millones de pesos antes de finalizar el 2018 para dar continuidad a los programas de rehabilitación, habilitación, educación y protección a niños ciegos y sordos en Valle.

Actualmente el instituto atiende 150 niños con discapacidad visual y auditiva. Foto: Instituto para niños Ciegos y Sordos

Las personas pueden apoyar el instituto realizando donaciones a través de Vaki, plataforma de financiación colectiva: https://vaki.co/vaki/NochedeLuzenLaSombrayPalabraenElSilencio.



Otra manera de apoyo es el Plan Padrinos, programa que permite apadrinar un niño o niña con discapacidad visual, auditiva o patologías asociadas proveniente de zonas vulnerables de Cali y municipios vecinos. El aporte mensual por niño es de 70 mil pesos, recurso que es utilizado para su rehabilitación.



Por otra parte, el instituto llevará a cabo el evento "Luz en la sombra y palabra en el silencio", en el que presentará cómo con sus espacios, programas y profesionales logran la transformación de los niños y niñas.



Tendrá lugar el miércoles 21 de noviembre en la sede del instituto, carrera 38 número 5b 1-39, barrio San Fernando. El aporte por persona para asistir al evento es de 500 mil pesos.