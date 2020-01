60 toneladas de alimentos llegarán a Tumaco por crisis de desplazados

Con el suministro de elementos de aseo y alimentos se ofreció la ayuda humanitaria a las 4 mil personas en situación de desplazamiento que llegaron a Tumaco en la última semana. La Administración municipal determinó declarar la emergencia humanitaria y social.

Por lo pronto se espera que este lunes, en dos aviones hércules, lleguen desde Bogotá, 60 toneladas de alimentos para aliviar el hambre y la sed que viven los desplazados desde hace 11 días, cuando llegaron desde las riberas del río Chaguí al casco urbano de Tumaco huyendo de los fuertes enfrentamientos que sostienen grupos armados ilegales por el dominio del territorio.

“Tenemos listos 1.200 mercados, pero también tenemos información que el Gobierno Nacional envió 60 toneladas de alimentos”, declaró la alcaldesa María Emilsen Angulo Guevara, pocos antes de entrar a una reunión con los comandantes del Ejército Nacional, Policía y Fuerza Naval del Pacífico con el objeto de buscar las estrategias que permitan garantizar el regreso de las familias desplazas a sus veredas.



Pero la funcionaria reconoce que para la administración municipal resolver el conflicto no es fácil “porque la cantidad de personas desplazada desborda la capacidad financiera del municipio”.



Según el último censo consolidado, la población desplazada esta discriminada en 1.179 familias para un total de 3031 personas, de las cuales 1.476 son hombres, 1.565 mujeres, además hay 554 niños y 490 niñas provenientes de seis veredas del Consejo Comunitario Río Chagüí, en zona rural del municipio.



La alcaldesa tiene muy claro que la realidad social y económica que vive su municipio no es nueva, viene de muchas décadas atrás, y también asegura que la solución no radica en aumentar el pie de fuerza.



Sobre la presencia de los organismos de seguridad como solución a la grave problemática, Angulo afirma que “los problemas tienen que resolverse de fondo y no de manera parcial, aquí se requiere la atención inmediata mediante un plan integral que tenga en cuenta acciones sociales en salud, educación, vivienda y servicios públicos”.



“Lo que esperamos de las autoridades es que garanticen a las comunidades que puedan regresar al territorio porque tenemos información de que si existe la presencia de la Fuerza Pública”, declaró.



En cuanto a la otra coyuntura relacionada con la presencia de cultivos de uso ilícito, dijo que las comunidades se comprometen a un adelantar proceso de erradicación voluntaria, previo un acuerdo con el Gobierno Nacional que fije acciones en materia de una producción agrícola sostenible y que genere ingresos importantes a las comunidades asentadas en la región.



“Aquí hay gente que necesita agua potable, puestos de salud bien dotados, escuelas y carreteras”, insistió la funcionaria, quien agregó que una inversión en infraestructura con un alto componente social es lo que demanda el pueblo de Tumaco.



“No ha pasado nada en el territorio, el 90 por ciento de la zona rural del municipio sufre el abandono del Estado”, manifestó al hacer referencia a que los acuerdos de paz no han generado ningún impacto en esa jurisdicción del país.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO