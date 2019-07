560 conductores de camperos llenan Concejo y piden cupo en sistema MIO

Más de 560 camperos, pertenecientes a 9 cooperativas que circulan por el oriente de Cali, salieron en la mañana del jueves en caravana hacia el centro para reunirse con funcionarios de la Alcaldía.



El desfile partió de la Carrera 8 con Calle 63, norte de la ciudad, luego tomaron la Calle 26 y A.



Desde el Concejo, los voceros de ese gremio solicitaron su integración al sistema de transporte MIO, porque llevan más de 25 años en ese ejercicio, pero no quedaron incluidos en el Plan Integral de Movilidad Urbana (Pimu), que sancionó por decreto la Alcaldía.

Los transportadores de gualas, como se conoce a los camperos que prestan servicio de en el oriente de Cali, llegaron hasta el Centro Administrativo Municipal y tuvieron espacio en el Concejo Municipal.



El presidente del Concejo Fernando Alberto Tamayo Ovalle, quien citó el debate, dijo que el desfile de gualas no causó traumatismos a la movilidad de Cali.



Aunque se tiene un estudio de consultoría para los camperos que circulan en ladera y el oriente pagado por Metro Cali, el Plan Integral de Movilidad Urbana (Pimu) no habría incluido a los camperos del oriente y tampoco plantea la intermodalidad lo que podría generar una solicitud de revocatoria del decreto que adoptó ese documento.

Desfile de gualas que circulan en el norte y oriente de Cali. Foto: Juan Pablo Rueda / ET

Tamayo Ovalle expresó que el transporte público de pasajeros en el oriente se delegó a las gualas o camperos en los últimos 25 años, “por tanto no se les puede tratar como transporte ilegal o pirata. Son más de 800 camperos agrupados en cooperativas legales que mueven a más de 500 mil caleños ubicados en ese populoso sector de Cali”.



El concejal dijo que "si bien el Plan Integral de Movilidad Urbano fue un acto administrativo asumido por Decreto, dado sus vacíos técnicos el próximo Alcalde podría derogarlo. “La caracterización que tiene el Municipio sobre camperos es del año 2015, entre tanto las 9 cooperativas de gualas que operan en el oriente siguen trabajando y asumiendo una responsabilidad constitucional que no puede ejercer Metrocali y el Mio. No pueden seguir los camperos del oriente, siendo extorsionados o convertirse en la caja de la autoridad competente”.

En el Concejo conductores de gualas o camperos solicitan integración al sistema de transporte masivo.

Desde el Concejo se debate a esta hora sobre el futuro del servicio publico de gualas para la ciudad como transporte masivo de pasajeros y su integración o complemento al MIO. pic.twitter.com/s9Z81r7Rfx — Concejo de Cali (@ConcejoCali) 11 de julio de 2019

El concejal Carlos Andrés Arias Rueda recordó que las rutas y frecuencias están matando al Mio que no responde a la necesidad de movilidad de los caleños. “En el oriente, las gualas o camperos son el freno al MIO porque responden a las necesidades de transporte de los miles de usuarios del sector y esa es una realidad, lo malo es que ninguna de esas cooperativas de transporte tienen tarjeta de operación, pero no pueden considerarse informales”.



Arias Rueda advirtió que el Pimu no atendió la realidad de la ciudad y, además, no plantea alternativas de integralidad al transporte masivo.



Para el concejal Luis Enrique Gómez, la solución se debe buscar a través del próximo Alcalde y que los camperos como modelo alimentador de transporte quede inmerso en el Plan de Desarrollo de Cali 2020 - 2023. Planteo la necesidad de buscar una solución desde el Ministerio de Transporte para que los camperos a nivel nacional sean acogidos dentro de la intermodalidad.



La concejal María Grace Figueroa Ruiz recordó que la intermodalidad es una oportunidad para Cali, donde las gualas o camperos pueden suplir las rutas no existentes, especialmente en la movilidad de personas. “Metrocali contrató un estudio sobre camperos para zona de ladera y el oriente y la integración con el Municipio de Jamundi, por un costo de 1549 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 12 meses”, sostuvo Figueroa Ruiz, quien advirtió que con ese estudio de consultoría se buscaba una propuesta de integración intermodal.



El Pimu reseña soluciones de integración de transporte, pero solo para la ladera, aunque el estudio de consultoría que pagó Metrocali si incluye al oriente.



El concejal Roberto Rodríguez Zamudio recordó que en 2016 se buscó una solución con Metrocali, “pero no hubo solución y el tema sigue sobre la mesa sin una decisión para los camperos. Es catastrófico pensar el oriente sin la movilidad de pasajeros en gualas. Pero nos falta exigir resultados por parte del Sistema de Transporte Masivo Mio, y esa es la decisión que se dé la integración”.



La concejal Clementina Vélez Gálvez calificó la situación como un problema de ciudad porque el oriente no puede quedarse si transporte público y las gualas son un medio complementario que debe contar con el visto bueno del gobierno municipal.



Para el concejal Richard Rivera Campo, a los Alcaldes les ha faltado compromiso con los camperos, porque luego de 25 años siguen esperando un derecho a la intermodalidad de transporte público, sin que se den las oportunidades. “Urge del gobierno local una decisión técnica de fondo”, señaló Rivera.