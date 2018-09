Con los peces guppy se intensifica lucha contra los zancuderos en Cali

Aquellas hembras que nadan en agua dulcen y que se reproducen cada 28 días, pues cada tres tienen su período de ovulación, son parte de uno de los métodos de control biológico más eficaces para combatir el Aedes aegypti, el principal vector o transmisor de los virus que causan el dengue, el zika y el chikungunya.

Es así que por cada macho hay una hembra. Es la premisa que ayer tuvieron en cuenta funcionarios de la Secretaría de Salud de Cali a la hora de sembrar 500 peces guppys o peces millón en lo que se ha convertido en una gran ‘pileta’ de aguas estancadas en la zona que iba destinada para unos parqueaderos subterráneos dentro del proyecto de un centro comercial que quedó sin construirse.



Este terreno, que está en abandono desde los últimos meses, tiene una excavación que se llenó de agua por las lluvias y que supera los dos metros y medio de profundidad. Esa acumulación del líquido se volvió el dolor de cabeza de los vecinos de este sector, en la carrera primera con calle 52, en el nororiente de Cali, donde los vecinos clamaron por ayuda a la Secretaría de Salud municipal y a la Alcaldía porque no aguantan las nubes de zancudos que se han levantado por estas aguas acumuladas.



Según la Secretaría de Salud, los guppys son efectivos contra las larvas del Aedes aegypti, pues literalmente se las tragan. No obstante, en el lote abandonado de la primera que se llenó de agua no se encontraron demasiadas larvas del Aedes.



El secretario de Salud de Cali, Alexánder Durán, y la profesional universitaria Olga Lucía Cuéllar, quien en la Secretaría de Salud del municipio trabaja, justamente, en los procesos de prevención de estas patologías, indicaron que los peces guppy son tan efectivos, pues se reproducen fácilmente. Se espera que en unos dos meses, miles y miles de alevines estén cazando al Aedes. Salen del vientre de las madres completamente desarrollados.



Claro está que ambos funcionarios recalcaron que en Cali no se ha registrado ni una muerte por dengue en el último año. Entre enero y el 29 de agosto de este año hubo un bajonazo al arrojar entre 1.650 y 1.670 casos de dengue, zika y chikungunya en la ciudad, frente al 2017, cuando hubo unos 3.500 en total. Pero, como lo indicó el secretario Durán, el dengue, por ejemplo, es un mal que sigue presentándose por lo que se insistió en que se deben eliminar aguas estancadas para que el mosquito no se reproduzca.



“(Ayer) se hizo la visita técnica al lote del centro comercial, se valoró la situación y se encontró que es un sitio que puede producir zancudos y otros bichos en el sitio”, dijo el secretario Durán.



De acuerdo con la Secretaría, también se han sembrado peces guppy en fuentes de la ciudad, como la del Club Colombia, en la avenida Cuarta norte, así como en la del monumento de la Infancia, en Versalles. Además se han sembrado en universidades como la Santiago de Cali, donde se comprometieron a cuidar estos animales.



En 2016 se trabajó con 15.000 peces en toda Cali.



La funcionaria Cuéllar y el secretario de Salud de la capital del Valle sostuvieron el constructor del centro comercial en el nororiente debe comprometerse con un plan de mejoramiento y mitigación de riesgos.



Entre tanto, 350 personas, 270 ciudadanos y 80 funcionarios, siguen trabajando en identificar sumideros para erradicar el zancudo en Cali y fumigar en áreas prioritarias. Hasta agosto, de 56.400 sumideros, 312 se ubicaron con una APP o aplicativo para recoger información y tomar acciones como la extinción del Aedes.



