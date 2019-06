49,9 % de mujeres no sale de su casa en su tiempo libre

El nivel educativo de más de 630 mujeres en Cali, Jamundí, Yumbo y Buenaventura está por debajo de la básica secundaria. Solamente, 73 han logrado completar estudios profesionales o universitarios.

Todas ellas fueron parte de una muestra de 1.507 mujeres, mayores de 18 años, que fueron encuestadas para medir la equidad de las mismas mujeres en estas cuatro ciudades del Valle del Cauca. Es así que las 630 que no terminaron su bachillerato corresponden al 42 por ciento de las encuestadas y las 73, al 7 por ciento.



La encuesta arrojó que el 49,9 por ciento (752) de esta medición no sale de su casa en su tiempo libre y el 23,2 por ciento (349) pasa su tiempo en casa de familiares. Además, es alarmante que el 46,7 por ciento no sabe si su hogar es un espacio libre de violencia.



Es un panorama que presenta el nuevo Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM), que hace parte de una alianza entre la Fundación WWB Colombia y la Universidad Icesi. Participa un grupo de alrededor 40 expertos de estos estamentos y de otras universidades del país. Hoy es su lanzamiento en Comfandi, en el barrio San Nicolás.

Así mismo, la encuesta, realizada por el Centro Nacional de Consultoría entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre del 2018, mostró que las mujeres van perdiendo poder de decisión económica con respecto a sus parejas, en la medida en que aumenta el nivel del gasto: desde la distribución de sus ingresos con un 77 por ciento de decisión, hasta la compra de bienes, con un 23 por ciento.



La encuesta señaló que de las mujeres con un empleo remunerado, el 56 por ciento no tiene contrato o no sabe si lo tiene.



De acuerdo con análisis del Observatorio, esta situación da cuenta de un notable desconocimiento acerca de los términos legales y el ejercicio de su labor como empleada remunerada.



Según la abogada y politóloga Lina Fernanda Buchely, directora del OEM, y la psicóloga Lorena Acevedo, coordinadora académica de este organismo, con la alianza se procura construir, consolidar y visibilizar proyectos que contribuyan a la equidad e inclusión de las mujeres.

Las expertas coincidieron en que a través del análisis sistemático y oportuno e información válida y confiable, el OEM contribuirá con insumos en el debate regional y nacional sobre las condiciones de vida de las mujeres en diferentes dimensiones.



“Con ello se busca propiciar la intervención en la política pública y en las estrategias y programas de orden institucional, promoviendo la articulación de múltiples actores”, dijo la politóloga Buchely.



Añadió que se midió su autonomía (en términos de libertad para la toma de decisiones) asociada a variables como su cuerpo, economía y finanzas, así como liderazgo, participación pública y relación con el espacio público, con el fin de evidenciar las estrategias necesarias para intervenciones desde la política pública.



La psicóloga Acevedo, coordinadora del OEM, anotó que “se hace necesario impactar las dinámicas privadas y públicas con incidencia en la vida de las mujeres sobre aspectos como roles hegemónicamente asignados”.



CALI