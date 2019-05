Una clase del bailaor español Israel Galván en el centro de Cali

“1, 2,3, 4,5, 6 y ¡vamos! Aplauden tres veces… ta, ta, ta, que se sienta el sonido”, (zapateo), así es como el bailaor español Israel Galván se mostraba como maestro en medio de 15 jóvenes en el teatrino del Teatro Municipal ‘Enrique Buenaventura’’.



La presencia del artista sirvió para el lanzamiento de la Bienal Internacional de Danza y en los 40 años de Proartes.

En ese escenario, que no supera más de los 5 metros cuadrados con tres focos de luces iluminando el escenario y los sentidos conectados con Galván, se vivía el ensayo de la obra ‘La Edad de Oro’, que nace para decir que no lo encasillen como un bailaor vanguardista, ya que mezcla el flamenco con teatro, con los hermanos David y Alfredo Lagos, cantaor y guitarrista. “La edad de oro, como una cosa muy neutra, al final se resume por tú canta, tú baila, y yo toco”, expresa Galván, quien estará hoy a las 8 p.m., en el Municipal de Cali, al lado de la sede de Proartes, que lo invitó en sus 40 años y por el lanzamiento de la IV Bienal de Danza Internacional (28 de octubre a 4 de noviembre), con 27 compañías nacionales y 11 internacionales.

Galván,, hijo de los bailaores sevillanos José Galván y Eugenia de los Reyes, desde sus 5 años está inmerso en tablaos y academias de baile. En este sentido, defiende que “más que bailar, es estar en el escenario. Ahí está la búsqueda de todo”.



“Pensar en que la danza interconecta y es semblanza de expresión de cada país, región o ciudad, es un total acierto”, anotaba ayer Amparo Sinisterra de Carvajal, presidenta de Proartes.

Galván enseñando en el Teatrino del Teatro Enrique Buenaventura, ubicado en la carrera. 5 #6-64 Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Proartes es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la promoción de la cultura en todas sus manifestaciones, desde que se constituyó ha liderado diversos procesos y eventos culturales en Cali y el departamento del Valle del Cauca.



La casa de Proartes es un fiel reflejo de una edificación de estilo neoclásico donde predomina el uso del ladrillo, construida en 1871, ha sido sede de la Gobernación del Valle del Cauca, de la Bibioteca Centenario, del Conservatorio y de la Universidad Santiago de Cali, siendo declarada en 1959 patrimonio nacional y cultural.

Boletería y Abonos para la Bienal

A partir del 10 de junio usted puede ser parte de la IV Bienal Internacional de Danza de Cali.

La boleteria de todos los eventos programados estará disponible a través de Primera Fila en las taquilla de los teatros de Cine Colombia a nivel nacional, en el call center y en su sitio web www.primerafila.com.co



15% por ciento de descuento pagando con la tarjeta habientes Davivienda, por la compra de hasta cuatro boletas por función. Pre- venta exclusiva entre el 10 y el 23 de junio.



Descuento permanente del 20% por ciento para los tarjetas habientes de Davivienda solo su compran seis o más boletas de distintas compañías, nacionales y/o internacionales.

Casa Proartes ubicada en la carrera. 5 #7-02 en el centro histórico de Cali. Foto: Juan Carlos Quintero. EL TIEMPO

Esta infraestructura está dada por dos pisos, donde ha sido escenario de las 15 versiones del Festival Internacional de Arte, proyectos como el Centro Cultual Rafael Pombo y el Museo de la Ciudad Manuel María Buenventura.



Así que Proartes siempre se ha interesado por visibilizar y ser gestor de actividades no solo las artes plásticas, también a la promoción y divulgación de la música sinfónica y tradicional.

Isabel Cristina Restrepo directora de Proartes. Foto: Juan B. Díaz. EL TIEMPO

Isabel Cristina Restrepo directora de Proartes enfatiza que durante estos 40 años han querido posicionar a Proartes como "una plataforma para visibilizar la ciudad, el suroccidente colombiano. En este sentido, que esté en Cali no significa que solo nos vean como local, siempre pensar de manera regional, nacional e internacional".

Proyectos como la Escuela de Música Desepaz ha beneficiado a más de 600 familias en la comuna 21 lo que le ha permitido conocer la diversidad cultural de las gentes del municipio, en el que brinda educación musical formal a 320 niños, niñas y jóvenes de este sector vulnerado por los altos índices de violencia, desempleo y pobreza. Gracias a la labor desarrollada en la Escuela de Música Desepaz. En la actualidad el proyecto cuenta con 28 profesores y 4 programas musicales.

Para Restrepo apostarle al arte en sus expresiones como la música, la pintura, danza y demás es un poder transformador "la música transforma la vida de muchos jóvenes", también Isabel Cristina resalta que "no se debe hablar de ocupar el tiempo libre como si no se tuviera nada que hacer y por eso va a estudiar música. No, esto es un proceso como si fuera al colegio la niña, el niño, el joven asiste a sus clases todos los días, sigue en un proceso, tiene tareas, compromisos y responsabilidades que cumplir.

¿Cómo celebrará estos 40 años Proartes?

Fechas claves para entender la labor de Proartes durante estos 40 años

La Bienal Internacional de Danza de Cali es un evento nacido gracias al interés de entidades públicas y privadas por el desarrollo de la danza en Colombia y la creación de una plataforma de presentación de compañías nacionales e internacionales.

¿Cuáles han sido los retos que ha tenido que enfrentar Proartes?

Hablar de retos y desafíos es un estímulo que ha permitido seguir con 'vida' como lo manifiesta su directora Isabel Cristina Restrepo, destacando que la labor continua por parte de Amparo Sinisterra de Carvajal que enfatiza “los artistas encuentren en este sitio, su punto de confluencia y creación”, Mariana Garcés, Beatriz Barros Vigna, promotoras de la cultura en la ciudad.

Amparo Sinisterra de Carvajal una de las promotoras más importantes de la ciudad y hace parte de la junta directiva de Proartes. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Isabel Cristina menciona tres aspectos claves: El primero es "demostrarle a las empresas que apostarle a la cultura es apostarle a la vida, es importante y es una forma de forjar, contribuir y dinamizar la ciudad, proyectándola a una mejor sociedad. Vale la pena", es por esto que Proartes cuenta con alianzas estratégicas con el sector empresarial privado y público como el Ministerio de Cultura, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali.

Otro reto clave es el sostenimiento de la Orquesta Sinfónica de Cali, que por más de 17 años Proartes tiene el direccionamiento y administración con más de 38 músicos de planta, que no son únicamente caleños o vallecaucanos, también hay del Eje Cafetero, Cundinamarca, Cauca, Nariño, Cauca, entre otros, y dependiendo del evento a presentar que son más de 80 conciertos al año abiertos al publico, se convocan en caso tal de necesitarlos.



Restrepo indica fehacientemente que "la Orquesta no puede morir. Es un Patrimonio de la ciudad, es un orgullo de los caleños, vallecacucanos, del suroccidente".

Es por esto que surge la pregunta "¿Qué hacer para que la Orquesta no muera? La idea es cautivar a los habitantes del suorcciente colombiano a apoyar la orquesta y ¿cómo se logra eso? ir a verla.



