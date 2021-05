Quiénes son las personas que murieron en días de paro en Cali

Las cifras sobre muertos y heridos en cinco días del Paro contra el proyecto de Reforma Tributaria están en polémica.



El alcalde Jorge Iván Ospina menciona "situaciones muy dolorosas". Refirió la perdida de vida de "un señor de 60 años con herida por arma de fuego, vinculado el fenómeno a las revueltas en Calipso. Y una segunda persona murió producto de un elemento contundente".



La Policía dice que son tres muertos en disturbios. La Defensoría pide aclarar 10 muertes y la Personería reporta 4, pero tuvo tropiezos para atender los casos. Organizaciones de Derechos Humanos hablan hasta de 14 homicidios.



EL TIEMPO presenta un informe sobre las víctimas por distintos móviles en la ciudad.



( Lea en contexto: Noche con 4 muertes, heridos y ataques a la Policía, MIO y peaje )

Miguel Ángel Pinto, de 23 años y vendedor de zapatillas en el centro de Cali, estaba en el sector de Puerto Rellena, un cruce cial que se ha convertido en escenario de protestas y enfrentamientos.



Sus allegados sostienen que el jueves 29 de abril a Pinto lo baleó la Policía cuando estaba a un lado del lugar. Lo llevaron al hospital Carlos Carmona, pero en la sala de urgencias fue declarado sin vida



En redes le dejaron este mensaje amoroso: "Por qué no hay nadie más lindo y hermoso que tú Te amo más que a nada en esta vida. Y eres el hombre más perfecto y bello Te amo mi amor hermoso mi mono bello Doy a gracias a Dios porque me dio un hombre que siemrpe me demostró amor y cada día me hizo saber lo lindo que es la vida".

Marcelo Agredo y Miguel Ángel Pinto murieron a menos de la policía en Cali, ¿Por qué no hay tanta indignación nacional por ellos? Quizás porqué eran de barrios periféricos de Cali es que no tienen importancia para ustedes pic.twitter.com/me2MnO0gJF — Guerra Universitaria (@Gu2Hail) April 30, 2021

Cristian Baltasar apuntó: "#Justiciaporpinto murió en representación de todo el pueblo que lucha, siempre seras recordado menor Descansa en paz".



Juan Rubio anotó: "Te vamos a extrañar! 💔 perdonanos hermano, no te merecías esto".

Armando Agredo, papá de Marcelo Agredo, de 16 años, pidió aclarar su muerte el miércoles 28 de abril. “Por una patada no tiene por qué quitarle la vida. Todas las normas dicen que una persona con un arma de fuego no debe disparar ante una persona indefensa” aseguró.



Un video mostraría cuando el joven lanza una patada a un Policía que iba en moto y que le habría disparado.

En el Paso del Comercio

En El sector del Paso del Comercio fue herido a bala Yeison Andrés Angulo Rodríguez, de 24 años. Los incidentes ocurrieron en la carrera Primera con calle 76, donde se han presentado manifestaciones y choques con autoridades.

Salida cali recta Palmira a esta hora pacíficamente seguimos en la lucha...💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/kZbnXgd7Fo — CaliWeb (@CaliWebCo) May 2, 2021

Uno de sus allegados escribió en redes: "para siempre negro, toda mi vida te seguiré admirando❤️ buen hijo, buen hermano, amigo, estudiante, luchador incansable. Que todo el mundo se entere que la Policía Nacional de los Colombianos Nos está matando!".

Facebook Twitter Linkedin

Yeison Andrés Angulo Rodríguez murió baleado en Paso del Comercio en Cali. Foto: Archivo particular

En el barrio Poblado II se presentó un homicidio que sería un atraco callejero. Una versión dice que José Augusto Ortiz Córtez sufrió heridas de arma cortante al ser cercado por unos atracadores en la carrera 28D con calle 72W.



Su deceso se presentó en la sala de urgencias de un centro asistencial. La víctima tenía raíces en el Charco, departamento de Nariño, pero residía en la capital del Valle.

Facebook Twitter Linkedin

José Augusto Ortiz Córtez, asesinado a cuchillo, al parecer,en un atraco en el barrio El Poblado II de Cali Foto: Archivo particular

En el Parque de Jovita, en la calle Quinta con carrera 19 del barrio San Bosco fue hallado muerto a bala un hombre, de unos 35 años, de tez trigueña, sin documentos de identificación. Fue trasladado al hospital Universitario del Valle (HUV), pero no presentaba signos vitales al llegar a la sala de urgencias.



En el barrio Villa del Sur tuvo lugar un homicidio en hechos que son materia de investigación. Fue en la carrera 46 con calle 36 donde cayó sin vida Kevin Yair González Ramos Lo agredieron a cuchilladas.

Facebook Twitter Linkedin

Kevin Yair González Ramos, asesinado en Cali Foto: Archivo particular

En la carrera 29 con calle 40 del barrio El Diamante fue baleado Edwin Villa Escobar, de 39 años, a quien declararon sin signos vitales en un centro asistencial. No hay mayores detalles de las circunstancias del ataque.

Facebook Twitter Linkedin

Edwin Villa Escobar murió baleado en el barrio El Diamante de Cali Foto: Archivo particular

En el mismo barrio El Diamante, a una cuadra de la carrera 29 con calle 41, cayó herido de muerte Einer Alexander Lasso Chará. Fue atacado a bala en circunstancias que no han sido aclaradas.



En la carrera 31A con calle 34 del barrio León XIII balearon a bala Mauricio González Escobar, de 25 años, quien murió en la sala de urgencias del hospital Primitivo Iglesias.



El comandante de la Policia Metropolitana, general Juan Carlos Rodríguez, dijo que fue instalada una mesa técnica entre Producraría, Defensoría, Personería y Fiscalía para verificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar a lo sucedido .



El oficial infiormó que entre el 28 de abril y el 30 de abril se reportan 10 homicidios, dos con arma blanca y los otros con arma de fuego. En un caso hubo uso de bala y arma contundente.



Entre las víctimas hay un adulto, de 61 años, y un menor de edad. El 80 por ciento se han presentado en las comunas 13, 14 y 16. Los hechos son investigados por la Fiscalía.



El general Rodríguez dijo que "fueron heridos 22 policías, tres de ellos atacados cobardemente con arma de fuego cuando estaban desarmados".



En ataques a piedra y fuego fueron afectados los Comandos de Atención Inmediata de la Policía en los barrios Panamericano y Metropolitano; y quema y desmantelamiento del puesto de Policía en el corregimiento La Buitrera.

Lea más noticias de Colombia

Alerta en Cali por desabastecimiento de víveres

Semillero usa hongos para bajar resistencia de bacterias