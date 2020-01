Declaran la emergencia humanitaria por 4.000 desplazados en Tumaco

El desplazamiento de cerca de 4.000 personas que completa 10 días y que llegaron a Tumaco (Nariño), obligó a sus autoridades a declarar la emergencia humanitaria y social. Estarían en un centro educativo como albergue.

La medida está consignada en el Decreto No. 0060 del 17 de enero del año en curso, en el cual la alcaldesa María Emilsen Angulo, recuerda que el 12 de enero pasado se conoció a través de una denuncia sobre una confrontación armada entre las veredas San Pedro y Honda, a orillas del río Chaguí, que además alertaba un posible desplazamiento masivo hasta el sector urbano de Tumaco.



El pasado viernes se efectuó un censo preliminar entre los integrantes del Comité de Justicia Transicional y los líderes comunitarios, el que arrojó como resultado el desplazamiento de 1.374 familias para un total de 3.599 habitantes, los cuales se encuentran de manera temporal en viviendas de familiares, centros educativos y comunales del área urbana de Tumaco, “pero sin los elementos mínimos necesarios para la subsistencia en condiciones dignas”, argumenta el gobierno municipal.



El estado de emergencia se adoptó además por la clara vulneración de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario contra la comunidad asentada en el Consejo Comunitario Unión del río Chaguí, por lo que se hace necesario adelantar todas las gestiones necesarias ante las entidades del orden departamental y nacional, al igual que organizaciones internacionales, que permitan conjurar esta situación de manera inmediata.

La alcaldesa califica la situación como muy triste y preocupante, a la vez, al tiempo que reconoce que las alarmas se encendieron, “porque en menos de un mes más de 3.000 personas salieron de su territorio y están en la zona urbana de Tumaco, pasando inclemencias y muchos trabajos”.



Según la funcionaria hay muchos niños y adultos mayores que demandan una pronta atención, por lo que hubo necesidad con el apoyo de la Fuerza Pública de enviar hasta la zona una brigada médica y ayudas en alimentos y medicamentos.



“Infortunadamente una vez salimos del territorio volvieron a presentarse las confrontaciones entre grupos armados ilegales, lo que ha hecho que de forma permanente y paulatina la gente siga saliendo de la región”, expresó.



Enfrentar la emergencia no es fácil porque la situación financiera del municipio es precaria, “lo que hemos hecho es tocar las puertas del Gobierno Nacional”, admitió Angulo, quien añadió que en estos casos se deben seguir una serie de protocolos que demandan tiempo.



Reconoció que en la visita que hizo a Tumaco el presidente Iván Duque, se le solicitó la ayuda de todas las instancias del gobierno central y de algunos empresarios del país.



“Yo aspiro que en esta semana empiecen a llegar las ayudas a nuestras comunidades desplazadas”, indicó que aunque hay presencia de la Fuerza Pública en el territorio, no se garantiza que sea permanente.



El pasado viernes en virtud de la alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo se reunieron funcionarios de ese organismo, al igual que del Ministerio del Interior, Gobernación de Nariño y Alcaldía de Tumaco.



En esa ocasión, el viceministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró “aquí está el Estado colombiano, tomando decisiones que garanticen la seguridad de la comunidad y la atención humanitaria”. “Aquí, los delincuentes no van a ganar”, dijo.



Por su parte el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, visitó esta mañana el municipio de Tumaco con el objeto de conocer la atención que se brinda a los desplazados por parte del Estado y además verificar las condiciones en que ellos se encuentran.



