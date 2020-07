38 multados por infringir primera noche del toque de queda en el Valle

Los operativos de control de las autoridades del Valle del Cauca en los corredores viales para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y del toque de queda en la primera noche, la del viernes 17 de julio y que fue decretado por la gobernadora Clara Luz Roldán,, dejaron 38 sancionados.

“Venimos trabajando de la mano de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional a efectos de verificar la seguridad de todos los corredores viales del Valle del Cauca, así como el cumplimiento de las medidas de confinamiento obligatorio y el toque de queda nocturno decretado por la señora Gobernadora. Las personas deben tener claro que, si no están dentro de las excepciones que traen los decretos departamentales y de orden nacional, no pueden estar en la calle”, dijo Camilo Murcia, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del departamento.



De acuerdo con las autoridades, en la primera noche en la que empezó a regir el toque de queda se impuso los comparendos por violación a la medida, dos de los cuales, por comportamientos y violación a la convivencia y seguridad ciudadana, también, fueron detenidas dos personas positivas para covid-19 en Tuluá, quienes se movilizaban en la calle.



El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle aseguró, además, que se tomarán acciones contra las personas que incumplan las medidas que buscan proteger la salud de los ciudadanos. Dijo: “Sancionaremos con contundencia a aquellos vallecaucanos que no cumplan las medidas de confinamiento”.



El coronel Hernán Carvajal, jefe seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca, explicó: “Tenemos más de 22 áreas de prevención con más de 300 hombres desplegados en los principales corredores viales del departamento, especialmente en los ingresos y salidas de los centros poblados del departamento como las entradas y salidas de la ciudad de Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Cartago y Buenaventura, con el fin de garantizar el cumplimiento de estas medidas restrictivas decretadas”.



En los operativos de control se adelanta la verificación del estado técnico-mecánico de los vehículos, la documentación legal para el transporte de los usuarios de servicio púbico que se encuentran dentro de las excepciones y los cupos mínimos.



El toque de queda estará vigente en el Valle del Cauca hasta el 31 de julio, de 10 p. m. a 5 a. m.

Operativos de Alcaldía y Policía en Cali, durante la primera noche del toque de queda en el fin de semana, entre el 17 y el 21 de julio. Foto: Alcaldía de Cali

La multa por incumplir el confinamiento obligatorio equivale a 936.320 pesos.



Entre tanto, la Policía Metropolitana y la Militar en Cali con funcionarios de la Secretaría de Movilidad de la ciudad y de Justicia recorrieron las zonas declaradas en alerta roja por la Administración por las elevadas tasas de contagio de coronavirus. Estas zonas están en las comunas 5, 10, 15, 16 y 21, en el nororiente, sur y oriente de Cali.



CALI